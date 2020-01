Influenza: meddig maradhatunk lázasak?

Influenza esetén a 38 fokos vagy e fölötti értéket elérőláztipikusnak mondható tünet, és annak jele, hogy testünk megkezdte küzdelmét a vírussal. Ugyanakkor bár a láz valóban gyakori tünete az influenzának, nem mindenki lesz lázas, aki elkapja a vírust. Hidegrázást például, amely szintén nem ritka influenzánál, az is tapasztalhat, akinek nincs láza.

A legtöbb gyógyszer, amelyet influenza esetén szedni szoktunk, segít csillapítani a lázat, ám kevés bizonyíték van rá, hogy a láz csillapítása influenza esetén meggyorsítaná a gyógyulást. Sőt: több kutatás szerint a lázcsillapítás inkább meghosszabbította néhány nappal a betegen töltött időszakot, mivel mérsékelte a test immunválaszát.

Mindenkinek érdemes beoltatnia magát, aki nem akar 3-5 napot lázasan feküdni, családtagjait, barátait, munkatársait megfertőzni - mondta Szlávik János infektológus főorvos az infleunza elleni védőoltásról korábban.

Ha ágyban maradunk, pihenünk és sok folyadékot (elsősorban vizet) fogyasztunk, akkor az influenza tünetei, beleértve a lázat is lázcsillapítás és egyéb gyógyszeres kezelés nélkül is általában 2-5 napon, de legalábbis egy héten belül javulni kezdenek. A lázas állapot általános hossza influenza esetén 3-4 nap, ezzel együtt ha 3 nap után is lázasak vagyunk, akkor feltétlenül beszéljünk orvosunkkal, mert lehet, hogy másfajta, akár bakteriálisfertőzésis megtámadta a szervezetünket, amelyet külön kezelni kell.

39 fok feletti láznak már komoly következményei lehetnek

A fent ismertetett kutatási eredmények értelmében és a lázcsillapítással kapcsolatos aktuális irányelvek szerint ha felnőttek vagyunk, az első három napban csak akkor csillapítsuk lázunkat, ha nagyon rosszul érezzük magunkat tőle, ha a láz már önmagában is erős és nehezen elviselhető tüneteket eredményez. "Egyéntől függ, hogy pontosan hol a határ. Azt el lehet mondani, hogy a 39 fok feletti láz már zavartságot, keringészavart, kóros értágulatot, vérnyomásesést okozhat, továbbá bizonyos enzimek működése sem optimális ilyen testhő mellett. A központi idegrendszeri görcskészség fokozódik, epilepsziahajlam alakul ki, illetve számos anyagcsere-folyamat rosszabbul zajlik a cukoranyagcserétől a só-vízháztartásig" - mondta nekünk korábban Dr. Kádár János belgyógyász, immunológus a lázcsillapításról, és azt is észben kell tartani, hogy tüdőbetegek, szívbetegek, immunproblémás vagy sérült emberek esetében könnyebben és hamarabb okozhat problémát a magas láz.

Gyerekek esetében a láz kiütéssel is jelentkezhet - ilyenkor feltétlenül beszéljünk orvossal, mert egyéb fertőzés is okozhatja, és szükséges kideríteni a tünet pontos okát. Abban az esetben is orvoshoz kell fordulni, ha gyermekünk láza 24 óra elteltével is magasabb 38.8 foknál. 38.8 fokos láz alatt nem szükséges, de ha gyermekünk kifejezetten rosszul érzi magát, nehezen elviselhető tünetei vannak, akkor nem is tiltott a láz csillapítása.