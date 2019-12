Aki eddig még nem tette meg, a következő napokban keresse fel háziorvosát, hogy kiderüljön, jogosult-e a térítésmentes influenza elleni védőoltásra - javasolja a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Aki nem kaphat ingyenesen oltást, a gyógyszertárban juthat hozzá a vényköteles oltóanyaghoz.

Még beadathatjuk az influenza elleni oltást. Fotó: iStock

Nem éri meg kockáztatni

Az influenza egy kellemetlen tüneteket okozó megbetegedés, amelyből általában néhány nap alatt kigyógyulhatunk, szövődmények nélkül. A súlyos szövődménnyel járó megbetegedések azonban kórházi kezelést és gépi lélegeztetést is igényelhetnek, bizonyos esetekben pedig halált is okozhatnak. A megbetegedés szempontjából a gyermekek, míg szövődmények szempontjából a krónikus betegségben szenvedők a legveszélyeztetettebbek. Emellett a várandós nők esetében is nagyobb a kockázat.

Idén is - hasonlóan a korábbi évekhez - 1,3 millió adag térítésmentes vakcina áll rendelkezésre a 60 éven felüliek vagy a krónikus betegségben szenvedők oltásához. Az NNK azonban azoknak is javasolja az influenza elleni védőoltást, akik nem tartoznak egyik kockázati csoportba sem, ugyanis az influenzával járó magas láz, levertség, köhögés, torokfájás, izomfájdalom ésfejfájásis megelőzhető a védőoltással.

Az influenza-figyelőszolgálat legfrissebb adatai szerint Magyarországon 6190 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel november 25-e és december 1-je között. A laboratóriumi vizsgálatok már igazolták az influenza A vírus jelenlétét.