A füldugók kevésbé ismert veszélyei

Mire figyeljünk füldugó használata során, hogy elkerüljük a kellemetlen szövődményeket? A témáról dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

A füldugók használata különböző egészségügyi panaszok kialakulásához is vezethet. Fotó: Getty Images

Fülzsírdugó is kialakulhat tőle

A füldugók jelentősen csökkentik a fülbe jutó hang mennyiségét, így javítják azalvásminőségét. A hallójáratba helyezett, különböző anyagból készült füldugókat sokan rendszeresen, akár naponta is használják a nyugodt alvás érdekében. Ilyen esetben azonban fontos néhány dologra figyelni.

A füldugók használata befolyásolhatja a fülek egészségét. Lehetséges kockázat a fülzsír felhalmozódása, fülzsírdugó kialakulása. Aki egyébként is hajlamos rá, annak fokozottan figyelni kell erre, hiszen a füldugóval elzárt hallójáraton keresztül a fülzsír nem tud távozni. A fülzsírdugót a fülben viszketés, fülzúgás és fülcsengés jelezheti, valamint halláscsökkenés,szédülésis előfordulhat. A szakember azt tanácsolja, hogy ha ilyen panaszokat észlelünk, forduljunk fül-orr-gégészhez, az otthoni, szakszerűtlen kezelési módszerekkel ugyanis beljebb is tolhatjuk a fülzsírdugót, további problémákat okozva.

Fokozott fertőzésveszély

Egy másik lehetséges kockázat a rendszeres füldugóviselők körében a fülfertőzések kialakulásának fokozott veszélye. A különböző anyagú füldugók lehetnek puhábbak, keményebbek is. Ha túl kemény, és erőltetve tudjuk csak bedugni a fülbe, akkor felsértheti a hallójárat bőrét, így a kórokozók a bőrfelszín alá kerülhetnek. A kockázatot növeli a nem tisztított füldugó és a nem megfelelő fülhigiénia is. A fülfertőzést fájdalom, fülfolyás, halláscsökkenés jelezheti. Panasz esetén ez esetben is forduljunk fül-orr-gégészhez.