Szívroham: már gyűjtenek Ónodi Henrietta kezelésére

A szomorú hírt a világ- és Európa-bajnok testvére osztotta meg az interneten: „Kétségbeesetten kérek segítséget, hogy pénzt gyűjtsek nővéremnek, az ötvenéves Ónodi Henriettának, aki súlyos szívinfarktust kapott. Mint azt sokan tudjátok, Heni magyar nemzeti hős, olimpiai arany- és ezüstérmes, aki mindig az elsők között nyújtott kezet és támogatta a rászorulókat. Március 28-án egy floridai élelmiszerboltban volt, abban a városban, ahol él, és a három kisgyermekének vásárolt, amikor hirtelen összeesett. Henit azonnal kórházba szállították, útközben többször is leállt a szíve. Stabilizálták, és kórházba szállították, ahol szinte teljes artériás elzáródást diagnosztizáltak nála. Azonnal megműtötték, hogy megmentsék az életét. Jelenleg is kórházban van kezelés alatt. Ez a váratlan esemény hihetetlen kihívást jelent Heni és családja számára mind érzelmileg, mind anyagilag. Jelenlegi állapota hosszú távú gondozást és kiterjedt rehabilitációt igényel, hogy visszanyerje egészségét. A jelenlegi biztosítása nem fedezi a gyógyuláshoz szükséges ellátást” – írta Ónodi Barbara, akinek felhívására már most sokan adakoztak.

Fotó: Getty Images

– Isteni szerencse, hogy egy boltban történt ez a lányommal, és nem az autóban ülve, vagy egyedül otthon, mert akkor vélhetően tragédia lett volna a szívmegállás vége – mondta a Nemzeti Sportnak Henrietta Békéscsabán élő édesanyja.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere péntek délutáni faceboook-bejegyzésében ígérte, hogy Békéscsaba díszpolgárának gyógyíttatásához az önkormányzat is hozzájárul.

A 38-szoros magyar bajnok Ónodi Henrietta az 1992-es barcelonai olimpián ugrásban lett aranyérmes.