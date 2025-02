Hormonális fogamzásgátlás: fokozhatja a stroke kockázatát

Becslések szerint világszerte közel 250 millió nő használ hormontartalmú fogamzásgátlókat a nemkívánatos terhességek megelőzése érdekében. Korábbi tanulmányok már utaltak arra, hogy a hormonális eszközök alkalmazása összefüggésben állhat az iszkémiás stroke és a szívinfarktus kialakulása megnövekedett kockázatával, ugyanakkor az eddigi eredmények nem mutatnak egységes képet, így továbbra is maradtak megválaszolatlan kérdések a területen. Kevés továbbá a tudományos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a pontos hormonösszetétel, az eszközök alkalmazásának módja és időtartama vajon miként befolyásolja a rizikót.

A kombinált fogamzásgátló tabletták használata mellett megduplázódhat a stroke és a szívroham kockázata. Fotó: Getty Images

Egy dán kutatócsoport most éppen ezeket a hiányosságokat igyekezett kiküszöbölni legújabb vizsgálatával – írja közleményében a The British Medical Journal (BMJ). A kutatók több mint kétmillió fogamzóképes korú dán nő fogamzásgátló-használatra vonatkozó adatait elemezték a felírt vények alapján az 1996 és 2021 közötti időszakból. Ezeket az adatokat vetették össze az egészségügyi feljegyzésekkel, azon belül is az iszkémiás stroke és a szívroham előfordulásával. A vizsgálatban többféle különböző típusú hormonális fogamzásgátló is szerepelt, beleértve kombinált (ösztrogént és progeszteront tartalmazó) tablettákat, hüvelygyűrűket és tapaszokat, illetve kizárólag progeszteront tartalmazó tablettákat, méhen belüli eszközöket, bőr alatti implantátumokat és izomba adott injekciókat.

A fogamzásgátló tabletták sem veszélytelenek

Egyéb rizikófaktorokat is számításba véve a kutatók arra a következtetésre jutottak tanulmányukban, hogy a legszélesebb körben alkalmazott fogamzásgátlók, a kombinált tabletták használata mellett megkétszereződik a stroke és a szívroham kockázata. Kombinált hormontartalmú hüvelygyűrűk használata esetén a stroke veszélye 2,4-szer, a szívinfarktusé 3,8-szor magasabb, míg a kombinált bőrtapaszok kapcsán 3,4-szeres kockázatnövekedést figyeltek meg a stroke-ra vonatkozóan. A csak progeszteront tartalmazó tabletták és implantátumok esetén szintén megmutatkozott némi kockázatemelkedés, de nem olyan mértékű, mint a kombinált tablettáknál.

Az összes hormonális fogamzásgátló közül a kutatócsoport egyedül a progeszteront tartalmazó méhen belüli eszközöknél nem talált számottevő rizikónövekedést. Ilyen módon a szív- és érrendszeri egészsége szempontjából ezt az opciót tartják a legbiztonságosabbnak.