Koronavírus: kötelezhet-e minket oltásra a főnökünk?

Az országban 2020 decemberének vége óta érhető el a koronavírus elleni védőoltás, amelyet első körben az egészségügyi dolgozók kaphattak meg. Azóta a kormány úgy döntött, hogy számukra kötelezővé teszik az oltást, azonban nem biztos, hogy ők lesznek az egyetlenek, akiktől elvárják az oltottságot - hangzott el az RTL Klub Híradójának egyik riportjában.

Asszisztens előkészíti a koronavírus-vakcinát a Jósa András Oktatókórház oltópontján.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Már folynak a tárgyalások

A kormány már tárgyal a munkáltatókkal arról, hogy legyen-e lehetőségük megkövetelni az oltást a dolgozóktól - jelezte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A szerdai kormányinfón a miniszter úgy fogalmazott, jogos igénynek tűnik, hogy a cégek számíthassanak a munkavállalóikra - mivel nem betegszenek meg -, illetve ne is fertőzhessék meg egymást a munkatársak. A megfertőződésnek és afertőzéstovábbadásásnak is lényegesen kisebb a kockázata azoknál, akik be vannak oltva - jelezte Gulyás.

Szeptember végéig kell igazolni az oltottságot

Az egyetemisták, illetve az ezen korosztályba tartozó fiatalok a legmobilabbak, és ők teremtik a legtöbb személyes kapcsolatot. Ezért az ő körükben az átoltottság arányának növelése különösen fontos a Magyar Rektori Konferencia (MRK) szerint.

Az egészségügyi dolgozók COVID-19 elleni immunizálásának határideje egyébként eredetileg szeptember 1-je volt, ezt azonban később meghosszabbították szeptember 15-ére. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) a határidő kitolásával kapcsolatos döntést azzal indokolta, hogy augusztus végén még 3 ezer felett volt azon egészségügyi dolgozók száma, akik akkor még egyetlen vakcinadózist sem kaptak. Ez a szám azóta jelentősen csökkent: egy későbbi tájékoztatás szerint például összágazati szinten nagyjából 5-700-an lehetnek az oltatlanok, a fekvőbeteg- és az alapellátás területén azonban az oltást elutasítók aránya igen alacsony.

Az oltási igazolásokat egyébként a hónap végéig kell bemutatniuk munkáltatójuk felé az egészségügyi dolgozóknak. Aki viszont nem tud ilyen okmányt felmutatni, annak október elsejével, azonnali hatállyal megszűnik a munkaviszonya - hangzott el a híradóban.

A koronavírus-járvány a védőnők dolgát is jelentősen megnehezítette, a legnagyobb problémát azonban a szakemberhiány jelenti - mutatott rá Csordás Ágnes Katalin, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke.