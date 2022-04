Mutatjuk, hogyan zajlik a HPV-fertőzés

Magyarországon évente közel 1000-1200 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot, emiatt pedig körülbelül ötszázan halnak meg minden évben. Pedig ez a rosszindulatú daganatos betegség megelőzhető lenne a HPV elleni védőoltással, illetve rendszeres szűréssel.

"Ez azért fontos, mert a méhnyakrákok 98-99 százaléka magas kockázatú HPV-vel való tartós fertőzöttség nyomán alakul ki, így annak kivédése segítheti a komolyabb problémák megelőzését. Az esetleges fertőzöttség kiderítése érdekében 30 éves kor fölött érdemes a nőgyógyásznál nem hagyományos citológiai vizsgálatot kérni, hanem HPV-alapú szűrést. Lehetőleg mRNS-alapút, amely nemcsak a vírus jelenlétét mutatja ki, hanem azt is, hogy az a szervezetben már aktivizálta-e magát" - mondja Sevcsik M. Anna, a Babagenetika Egyesület alapítója, aki nemrég dr. Nagy Orsolya mikrobiológus, dr. Novák Zoltán szülész-nőgyógyász, daganatsebész, valamint Tóth Icó, a Mályvavirág Alapítvány elnökének közreműködésével szakmai beszélgetést tartott a humán papillomavírusról. Az esemény apropóját az adta, hogy bár ilyen típusú szűrővizsgálatot egyelőre csak magánellátásban lehet végeztetni, de március 4. és 13. között több mint 50 orvos és egészségügyi központ tette kedvezményes áron elérhetővé az mRNS-alapú HPV-szűrést - az országos HPV-szűrőkampány jegyében, amelyhez a Babagenetika Egyesület és a Mályvavirág Alapítvány is csatlakozott.

Oltatni vagy nem oltatni: fontos kérdés a HPV kapcsán h i r d e t é s A humán papillómavírus (HPV) okoztafertőzéssúlyos betegségek forrása lehet. Létezik azonban ellene védőoltás, amellyel ezek nagy része megelőzhető, illetve elkerülhető. Összefoglaltuk, milyen érvek szólnak a vakcina mellett.

Senki sem kivétel

Az esetleges HPV-státusz tisztázása - legyen szó akár améhnyakrákszempontjából magas rizikójú, akár a nemi szemölcsöket okozó alacsony kockázatú törzsekről - nem csupán gyakori partnercsere esetén fontos, hanem gyermekvállalás előtt, illetve kismamáknál is. Az esetleges fertőzöttség ugyanis nem zárja ki a teherbeesést és az anyaságot, de a kismama gondozásánál erre figyelni kell.

A gyermekvállalás előtti szűrés azért is fontos, mert ha a vírus a terhesség alatt rákmegelőző állapotot okoz, akkor annak műtéti kezelése növelheti a vetélés és a koraszülés kockázatát. Emellett megváltoztathatja a méhnyák termelődését is, ami a későbbiekben hatással lehet a magzat fejlődésére. Emiatt ideálisabb a gyermekvállalással inkább kivárni azt az időszakot, amikor a fertőzés már elmúlt.

Nem kell hozzá behatolás

A HPV úgynevezett hámfajlagos kórokozó, ami azt jelenti, hogy átadásához elég lehet csupán a bőrkontaktus. Ez a tulajdonsága a legfőbb gondot nem a szülőszobában okozza, hanem szexuális kapcsolatoknál, mert hiába védekezik a pár óvszerrel, ez még nem zárja ki a vírus átadásának lehetőségét. Emiatt a szexuálisan aktív népesség jelentős hányada az élete során legalább egyszer átesik HPV-fertőzésen.

A rendszeres szűrővizsgálat kulcsfontosságú. Fotó: Getty Images

A magas rizikójú HPV-törzsekkel való megfertőződés elsősorban 30 éves kor felett jelent magas rákkockázatot. Fiatalabbaknál ez a veszély minimális: az ő korosztályuk átfertőzöttsége ugyan viszonylag magas, ennek ellenére náluk a méhnyakrák ritka. Esetükben ugyanis az immunrendszer jellemzően sikeresen veszi fel a harcot a vírussal, így a fertőzés "jön és megy", azaz panasz nélkül elmúlik. Az ugyanakkor tévhit, hogy aki egyszer már átesett a fertőzésen, az a következő ellen már védett lehet. A vírusfertőzés nyomán nem alakul ki immunitás, az csak az oltással szerezhető meg.

Fokozott figyelem

A magas kockázatú HPV-törzsek nemcsak méhnyakrákot okozhatnak, hanem női és férfi nemi szerveket érintő daganatot, illetve a végbél körül és a torokban kialakuló rákot is (utóbbiak a férfiak körében gyakoribbak). Sajnos a HPV-fertőzést csak nőknél lehet rákmegelőzési céllal szűrni, olyan szűrővizsgálat jelenleg nem áll rendelkezésre, ami férfiaknál is megbízhatóan értékelhető lenne e célra. Emiatt náluk a probléma csak akkor derül ki, ha már tünetek is jelentkeznek.

Ha a szűrővizsgálaton, vagy nemi szemölcsök esetében a tünetek miatt kiderül a HPV-fertőzöttség, akkor azt gyógyszeresen nem lehet kezelni. Nincsenek erre szolgáló antivirális terápiák, de a gyógyulást azért lehet segíteni. Erre a célra olyan gyógyhatású készítmények használhatók, amelyek a hüvelyben alkalmazva segíthetnek csökkenteni a HPV-vel fertőzött sejtek számát, egyúttal mérséklik az újrafertőződés kockázatát is. Ez azért előny, mert így vissza lehet fogni a rákmegelőző állapot kialakulásának, illetve a nemi szemölcsök képződésének kockázatát. Az ilyen jellegű terápia mellett fontos, hogy aki magas kockázatú HPV-vel fertőződött, az félévenként vegyen részt méhnyakrákszűrésen.