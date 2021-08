Koronavírus: valóban van értelme a harmadik oltásnak?

A harmadik oltás felvételére biztatja a 60 év felettieket egy Izraelből származó adatsorra hivatkozva Kemenesi Gábor virológus. A közösségimédia-bejegyzésében úgy fogalmazott, vakcina nélkül a legnagyobb az esély a fertőzésre, két dózissal látványosan jobb a helyzet, de a legfontosabb, hogy a harmadik dózis látványosan csökkenti a delta variánssal valófertőzésesélyét, még a két vakcinadózishoz képest is.

Rusvai Miklós virológus is úgy véli, a delta variánssal való küzdelemben volna értelme a harmadik oltás beadásának. "Nagy valószínűséggel a harmadik oltás felfrissíti az immunitást, és sokkal magasabbra viszi az antitesteket" - fogalmazott a szakember.

Szakértők szerint szükség lesz a harmadik oltásra is. A kép illusztráció. Forrása: Getty Images

Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint pedig növelné az oltási hajlandóságot, ha bizonyos helyeken ismét a védettségi igazolvány meglétéhez kötnék a belépést. "Jelenleg nincs más megoldás, mint az oltás" - jegyezte meg Kincses.

Európa újra szigorít

Európában egyre több helyen vezetnek be szigorításokat. Olaszországban csak vakcinaútlevéllel lehet étterembe vagy moziba menni, Franciaországban pedig ismét kötelező lesz a maszkviselés a nyaralóhelyeken. A zárt terekre vonatkozó szabályokon változtat Horvátország, Görögország és az ausztriai Kelet-Tirol is: kötelezővé teszik a maszkviselést. Angliában pedig a javuló járványügyi adatok ellenére továbbra is javasolják az arc eltakarását.

Magyarország viszont enyhít

Noha további európai országokban is fontolgatnak szigorítani, itthon az ellenkezője történik az augusztus 20-ai tömegrendezvényeken, ugyanis azokat korlátozásmentesen, vagyis maszk és védettségi igazolvány nélkül lehet majd látogatni.

