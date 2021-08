Koronavírus: csak kevesen kérik a 3. oltást

Hat hónap elteltével is mintegy 93 százalékban hatásos a Moderna koronavírus elleni vakcinája. Részletek itt.

Mint azt korábban megírtuk, augusztus elseje óta megnyílt a lehetőség, hogy emlékeztető oltást kérjenek az új koronavírus ellen azok, akiket már legalább négy hónapja beoltottak. A harmadik adag oltás (Janssen-vakcina esetén a második) felvétele mindenki számára ingyenes, ugyanakkor azt elsősorban az időseknek, krónikus betegeknek, legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlják. Az oltásra online lehet időpontot foglalni, valamint a háziorvostól is kérhető.

Emlékeztető oltásként Pfizer-vakcinával oltanak be egy férfit Gyöngyösön augusztus 9-én. h i r d e t é s Fotó: MTI/Komka Péter

Az első hét elteltével még nem látható különösebb roham a harmadik oltásokért a rendelőkben - írja a Telex a lap által megkérdezett háziorvosok tapasztalatai alapján. Sok szakember egyelőre inkább oltópontokra irányítja tovább a betegeit. "Tavasz óta alig volt időm foglalkozni a betegekkel, mindent az oltások megszervezése és beadása uralt. Egyelőre kevesen érdeklődtek harmadik oltás után, nekik azt javasoltam inkább, hogy regisztráljanak, és menjenek az oltópontra" - árulta el egyikük, egy budapesti háziorvos.

Egy IX. kerületi kollégája szerint jelentős a különbség a tavaszi és a mostani oltási kampány között, hiszen míg néhány hónapja a gyorsaság került előtérbe, addig ezúttal sokkal nyugodtabb a tempó. Ezen felül most nem is annyira a harmadik dózisa beadása a legfontosabb, hanem az, hogy sikerüljön meggyőzni az oltás fontosságáról a még oltatlanokat. "Én a Sinopharmmal oltottaknak javaslom elsősorban a harmadik oltást. Akik igazolt hatékonyságú vakcinát kaptak, azoknak azt mondom, ráérnek, várjanak még az újabb dózissal" - tette hozzá.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) feladatul szabta ki a háziorvosoknak, hogy személyesen keressék fel a még be nem oltott 60 év felettieket, amihez listát is kaptak a parxisukba tartozó érintett páciensekről. "Kérdezem én, ha rendesen akarom ellátni a betegeimet, hogyan fér bele az időmbe az, hogy közben házaló ügynököt is játsszak?" - fakadt ki ennek kapcsán az egyik háziorvos. Mi több, a kormányhivatal további elvárása, hogy az idős embereket akár otthonukban is beoltsák. Csakhogy ez több vakcina kapcsán is komoly logisztikai problémákat vet fel. "Ha házról házra járok, akkor csak Sinopharmot vihetek magammal a hűtőtáskában, mert az külön ampullákban van, csakhogy Sinopharmot nem akar magának senki sem" - mutatott rá a háziorvos.

A korábbiaktól némiképp eltérő tüneteket válthat ki a koronavírus delta variánsa. A témáról ide kattintva olvashat bővebben.