Donald Trumpot sem kerülte el a koronavírus

Az amerikai elnök és felesége is megfertőződött az új típusú koronavírussal. Ezt maga Donald Trump jelentette be ma reggel a Twitteren. Az elnököt ezért tesztelték, mert tegnap egyik közeli munkatársáról, Hope Hicksről is kiderült, hogy koronavírusos. A tanácsadó a héten többször is együtt utazott Trumppal az elnöki magángépen - számolt be róla a BBC.

Donald Trump-ot sem kerülte el a koronavírus. Fotó: Getty Images

Jól vannak

A koronavírusos elnök és a First Lady jelenleg jól van, és a tervek szerint nem hagyják el a Fehér Házat, amíg meg nem gyógyulnak. Azonban Trump a lábadozás alatt is folytatja munkáját - közölte Sean Conley, a Fehér Ház orvosa.

Nagy a rizikó

A sors fintora egyébként, hogy Donald Trump sokáig nem hitt a koronavírus-fertőzés súlyosságában, egyszer pedig úgy fogalmazott, hogy a kór szinte senkit sem fertőz meg az időseken és a szívbetegeken kívül. Az elnök azonban már 74 éves, ráadásul túlsúyos is, így duplán a veszélyeztetett csoportba tartozik.

Ennek ellenére a koronavírus-járvány alatt végig felelőltenül viselkedett, maszkot szinte sosem viselt, és továbbra is kezet fogott munkatársaival - még úgy is, hogy a Fehér Házon belül már több személyről is kiderült, hogy megfertőződött. Így tulajdonképpen csoda, hogy eddig nem kapta el a kórt.

