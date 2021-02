Koronavírus: mikor kaphatnak oltást a gyerekek?

Miközben világszerte egyre többféle koronavírus elleni vakcinával zajlik a felnőttek oltása, a 16 év alattiak egyetlen oltóanyagból sem kaphatnak. Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által eddig engedélyezett vakcinák 16 évesnél fiatalabb korcsoportokra kiterjesztett klinikai vizsgálatai ugyanis még nem fejeződtek be - írja a webmd.com.

"Mielőtt az adott korosztály vakcinát kaphatna, az FDA-nak és az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központnak (CDC) el kell fogadnia a klinikai vizsgálati eredményeket, amelyek azt mutatják, hogy a vakcinák biztonságosan alkalmazhatók, éshatékonyak a fiataloknál is" - világított rá a legfontosabb szempontra Aaron Milstone, a Hopkins Orvostudományi Kar gyermekgyógyász professzora.

Gyerekek egyelőre nem kaphatnak koronavírus elleni oltást. Fotó: Getty Images

16 év a korhatár a Pfizer-BioNTech vakcinájánál

Jelenleg a Pfizer-BioNTech oltóanyaga az egyetlen, ami az FDA jóváhagyásával a 16 éves vagy annál idősebb fiataloknak is beadható. Ezt használják egyébként Izraelben, ahol a gyors ütemű lakossági oltóprogram keretében szülői engedéllyel 16 éves fiatalok is megkapják. A többi, világszerte egyre több országban engedélyezett oltóanyag - köztük a Moderna és az AstraZeneca vakcinája - csak 18 éves kortól adható.

A nagy vakcinagyártók azonban egy ideje már a fiatalabb korosztályok tagjaira is kiterjesztették, vagy mostanában terjesztik ki a klinikai vizsgálatokat. A Pfizer-BioNTech a 12-15 év közöttieket, a Moderna pedig a 12-17 éves fiatalokat vonta be a tesztelésbe. "A 12 évesnél idősebbek számára a koronavírus elleni vakcinákat ideális esetben már késő tavasszal, vagy nyár elején engedélyezhetik, a 12 évnél fiatalabbak viszont lehet, hogy csak 2021 végén, vagy 2022 elején kaphatnak ezekből" - írták közleményben a Johns Hopkins Medicine szakértői. Hogy a gyerekek oltására ténylegesen mikor kerülhet sor, az az oltóanyagellátástól is függ - tették hozzá. Jelenleg a koronavírus elleni vakcinák prioritás alapján - életkortól és egészségügyi állapottól függően - elérhetők az egyes embercsoportok számára.

Addig, amíg a fiatalabb korosztályokba tartozók is megkaphatják a védőoltást, a szülőknek kell gondoskodniuk gyermekeik védelméről, a jól bevált óvintézkedések, mint a maszkviselés, a távolságtartás és a gyakori kézmosás fenntartásával - tanácsolják a szakértők.

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem is belehúzott

Az Oxfordi Egyetem arról számolt be, hogy oltási tanulmányt készít a 6 és 17 év közötti gyermekek bevonásával. Az Oxfordban, Southamptonban és Bristolban zajló II. fázisú klinikai vizsgálat célja, hogy kiderüljön: a gyerekeknél és serdülőknél is kialakul-e megfelelő immunválasz az AstraZeneca oltásának köszönhetően - írja témával foglalkozó cikkében a webmd.com. Korai kísérletek azt mutatták, hogy ez a vakcina biztonságosan alkalmazható a gyermekeknél is.

Az új klinikai vizsgálatba - melyben 12 évesnél idősebbek vesznek részt - 300 önkéntes vontak be, közülük 240-en kaphatják meg az AstraZeneca oltóanyagát. A kontrollcsoportnak agyhártyagyulladás elleni vakcinát adnak, amely gyermekeknél biztonságos és a koronavírus elleni oltásokéhoz hasonló mellékhatásokat, tüneteket okozhat. (Mint például az oltás helyén jelentkező kipirosodás, fájdalom.)

A Washington Post értesülései szerint a Pfizer, a Moderna és a Johnson&Johnson/Janssen - amely időközben beadta engedélykérelmét egydózisú vakcinájára az Európai Gyógyszerügynökségnél - bejelentette, hogy tavasszal kiterjesztenék a klinikai kísérleteket 12 évnél fiatalabb gyermekekre is.

"Noha a legtöbb gyerek szervezetét nem viseli meg különösebben a fertőzés, és tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel átvészelik, fontos, hogy tudjuk, náluk is biztonságos és hatékony lehet a vakcina, mert vannak olyan gyerekek, akik számára előnyös lehet az oltás" - emelte ki Andrew Pollard, az oxfordi vizsgálat vezetője.