Koronavírus: "gyakorlatilag nincs esély a felszámolására"

Gyakorlatilag nulla az esélye annak, hogy a koronavírust sikerül felszámolni, és végleg eltűnik az Egyesült Királyságból, a világból - idézte az Independent című brit lap Chris Whitty angol tiszti főorvost, aki a brit miniszterelnöki sajtótájékoztatón beszélt a pandémia "jövőjéről".

Az új koronavírus ragaszkodó típus, jó darabig velünk maradhat. Fotó: Getty Images

Whitty elmondta: állítását arra a tényre alapozza, hogy eddig csak egyetlen fertőző betegséget, a himlőt sikerült maradéktalanul felszámolni egy "fenomenálisan hatékony vakcina" segítségével, de ehhez is több száz év kellett. A SARS-CoV-2 vírus valószínűleg nem ilyen, vagyis a jövőben továbbra is veszélyt jelent majd, újra és újra lesznek járványgócok és tömeges fertőzések.

Ez egyébként egybevág a pandémiával kapcsolatos legvalószínűbb prognózissal: számos kutató és szakember magyarázta már el a korábbi, fertőző betegségekkel kapcsolatos tapasztalatok ismeretében, hogy az új koronavírus valószínűleg még jó darabig velünk marad. És ha a világjárvány idővel vissza is szorul, a COVID-19 endémiás betegségként egy-egy területen ezután is felüti majd a fejét. Vagyis előbb-utóbb meg kell tanulnunk együtt élni vele, és a lehető leghatékonyabban védekezni ellene.

A tény, miszerint az emberek zöme valamilyen mértékben továbbra is fogékony a fertőzésre, azt jelenti, hogy egy ideig még bőven elegendő forrásra tud támaszkodni az új koronavírus (SARS-CoV-2) - fogalmaz a The Conversation oldalán megjelent cikkében Hans Heesterbeek, az Utrechti Egyetem elméleti epidemiológusa. A szakember szerint a helyzeten az sem változtatna érdemben, ha a Föld bizonyos részein, közösségeiben esetleg sikerülne elérni a nyájimmunitást. Részletek!

Ugyanígy vélekedik Sir Patrick Vallance brit orvos, tudós, klinikai farmakológus. Mint mondta, afertőzésfőleg télen bukkanhat majd fel, és a SARS-CoV-2 sok más vírushoz hasonlóan évszázadokig, "keringő" vissza-visszatérő vírussá válhat. "Sajnos a valódi felszámolására gyakorlatilag nincs esély" - tette hozzá.

A legtöbb, amit ebben a helyzetben tehetünk, ha beoltatjuk magunkat az elérhető koronavírus elleni vakcinák valamelyikével. Az első eredmények alapján ezek mindegyike képes megakadályozni a halálos kimenetelű, vagy nagyon súlyos megbetegedést. Emellett mások, elsősorban a még be nem oltottak védelmében továbbra is fontos az eddigi óvintézkedések betartása. Vagyis akkor is viseljünk maszkot nyilvános helyeken, tartsuk az ajánlott távolságot, és ügyeljünk az alapvető higiéniára, ha már megkaptuk az oltást.

