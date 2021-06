Koronavírus: aggódnak a serdülőkért a szakértők

Nőtt a koronavírushoz kapcsolódó kórházi kezelések száma a fiatalok körében az Egyesült Államokban- derült ki az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) friss tanulmányából. "Mélységesen aggaszt a kórházba szállított serdülők száma, és szomorúan látom, hogy mennyi serdülőt kell intenzív osztályon kezelni vagy lélegeztetni" - mondta Rochelle Walensky, a CDC igazgatója. Az aggasztó hírek miatt az amerikai egészségügyi szakemberek arra kérik a szülőket, rokonokat és barátokat, hogy beszéljenek a serdülőkorú fiatalokkal a betegségmegelőzés fontosságáról, és ösztönözzék őket a védőoltás beadatására.

Egyre több serdülőt szállítanak kórházba a koronavírus-fertőzés miatt.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Megelőzhető a szenvedés

A tanulmány kimutatta, hogy a legutóbbi hullám alkalmával nőtt a COVID-19 miatt kórházi ellátásra szoruló serdülők aránya. A január 1-je és március 31-e között kórházba került 204 serdülő csaknem egyharmadának ráadásul intenzív ellátásra volt szüksége. "Ennek a szenvedésnek a nagy része megelőzhető" - fogalmazott Walensky, hozzátéve, hogy az oltás jelenti a kiutat ebből a pandémiából. "Továbbra is ígéretes jeleket látok, miszerint a járvány végéhez közelítünk ebben az országban. Azonban mindannyiunknak ki kell vennünk a részünket, és be kell oltatni magunkat, hogy átléphessük a célvonalat" - fogalmazott.

A tanulmány szerint egyébként az előírt óvintézkedések betartása nélkül lényegesen magasabb lett volna az új típusú koronavírus miatt kórházi ápolásra szorulók száma. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy egy bizonyos ideig még a védőoltás beadása után is szükség van az óvintézkedésekre. "Amíg nem kapják meg a védettséghez szükséges összes oltásukat, a serdülőkorú fiataloknak továbbra is maszkot kell viselniük, és be kell tartaniuk az óvintézkedéseket, hogy megvédjék magukat, családjukat, barátaikat és közösségüket" - figyelmeztetett a szakember.

Már egyre több helyen oltják a 12-15 éveseket

Az Egyesült Államokban már a 12 évnél idősebb gyermekeket is oltják a Pfizer és a BioNTech által közösen kifejlesztett koronavírus-vakcinával. De ahogy a napokban beszámoltunk róla, a Magyarországgal szomszédos országok közül is egyre többen kezdenek bele a kiskamaszok immunizálásába. Vasárnaptól pedig Izraelben is megkezdték a 12-15 éves korosztály oltását. A tájékoztatás szerint viszont itt egyelőre igen csekély érdeklődés övezi a tizenévesek oltását, mert csak néhány ezren kértek időpontot a négy betegbiztosító egyikében, hogy beoltsák őket.

A britek még nem oltják őket, pedig lehetne

A múlt héten a brit gyógyszerfelügyelet (MHRA) is engedélyezte a 12-15 éves korosztály beoltását a Pfizer-féle koronavírus-vakcinával. A hatóság a klinikai hatásvizsgálati adatok gondos tanulmányozása után meggyőződött arról, hogy az oltóanyag hatékony és biztonságos ebben a korcsoportban is. Úgy véltik, minden adat arra vall, hogy a Pfizer és a BioNTech készítményének előnyei messze felülmúlják a kockázatokat a gyerekek körében is. A brit kormány azonban egyelőre nem tervezi az oltási kampány kiterjesztését a gyerekekre.

Jelenleg egyébként csak a Pfizer-féle vakcinával oltanak 18 éven aluliakat a világban, de már a Moderna amerikai biotechnológiai cég is bejelentette, hogy oltása hatékonynak és biztonságosnak bizonyult a 12 és 17 év közötti fiatalok körében. A cég ezért elindítja az engedélyeztetési folyamatot.

