Koronavírus: a HIV-fertőzöttek védettek lehetnek

Jelenleg 45 beteg van lélegeztetőgépen COVID-19 miatt itthon - részletek itt.

A szakember a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombat délelőtti sajtótájékoztatóján elmondta, Magyarországon eddig egyetlen HIV-fertőzöttnél mutattak ki csupán új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta megbetegedést (COVID-19), azonban ő is idős, illetve több alapbetegséggel küzd. A COVID-19 kezelési módjai kapcsán Szlávik János kifejtette, Magyarországon is elérhető egy Japánban kifejlesztett gyógyszer, ami a betegség korai szakaszában hatékonyan alkalmazható enyhe és középsúlyos állapotban lévő pácienseknél. A súlyos, akár életveszélyes állapotú betegek kezelésére pedig elérhető egy - az Egyesült Államokban kifejlesztett - intravénásan adható gyógyszer.

Koronavírus-fertőzöttet kezelnek a budapesti Szent János Kórház COVID osztályán május 1-én. Fotó: MTI/kormany.hu/Árvai Károly

A főorvos kitért rá, jó eredményeket értek el az eddigiekben a COVID-19 egy speciális formája, a nagyjából egy hét után fellépő immunvihar kezelésében is. Immunterápia segítségével több érintett beteg életét is sikerült már megmenteniük. Szintén több súlyos állapotú betegen tudtak segíteni vérplazma-terápiával: ilyenkor a betegségből kigyógyult emberek véréből kivont antitesteket adnak a fertőzött pácienseknek. Szlávik János szerint hatékony koronavírus elleni védőoltás leghamarabb idén ősszel, de remélhetőleg legkésőbb már jövő tavasszal elérhető lesz. Elsőként nagy valószínűséggel a kockázati csoportokba tartozók és az egészségügyi dolgozók kaphatják majd meg a vakcinát.

Lesznek nyári táborok, ehetünk az éttermekben

A sajtótájékoztatón Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára elmondta, a veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt két hónap sok szülő számára komoly megpróbáltatás volt. Az állam ugyanakkor igyekszik segítséget nyújtani számukra a gyermekek felügyelete terén. Eldőlt, hogy engedélyezik a napközis nyári táborokat, valamint hamarosan döntés születhet az ottalvós nyári táborok sorsáról, szabályozásáról is. "Biztos, hogy lesznek nyári táborok, meg lehet kezdeni ezek szervezését, hirdetését" - fogalmazott Novák Katalin.

Hozzátette, az addig hátralevő egy hónapban is igénybe vehetnek segítséget a szülők. Minden településen kötelező ugyanis biztosítani a bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermekek nappali felügyeletét. Jelenleg a gyermekek 10 százalékát adják be szüleik az intézményekbe, azaz a túlnyomó többség otthon oldja meg a kicsik felügyeletét.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa rámutatott, a tegnapi napon megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely részletezi a védelmi intézkedések következő, jövő hétfőn hatályba lépő ütemét. Ennek értelmében immár a vendéglátóhelyek nemcsak kerthelyiségeikben és teraszaikon, hanem beltéren is fogadhatnak vendégeket. A dolgozóknak maszkot kell viselniük, illetve az üzemeltetőknek, tulajdonosoknak biztosítaniuk kell a biztonságos távolságtartás feltételeit. A szálláshelyek szintén fogadhatnak hétfőtől vendégeket. Júniustól pedig házasságkötések, temetések után is engedélyezett 200 fő alatti rendezvényeket tartani, akár zenés szolgáltatással egybekötve is - mind szállás-, mind vendéglátóhelyeken. Az enyhítések Budapest kivételével az egész ország területére érvényesek.