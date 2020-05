Koronavírus: több mint 50 új hazai fertőzött

Szombat délután megszülethet a döntés a budapesti enyhítésekről - közölte Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádiónak nyilatkozva. Részletek itt.

A járvány hazai kirobbanása óta így már 3473 embernél diagnosztizálták a fertőzést - derül ki a koronavirus.gov.hu oldalon közölt legfrissebb kormányzati jelentésből. A koronavírus (SARS-CoV-2) okozta COVID-19-betegség áldozatainak száma szombat reggelig újabb hat fővel 448-ra emelkedett. Emellett mindeddig 1371-en gyógyultak ki a fertőzésből a hivatalos adatok szerint.

Orvosok és ápolók vizitelnek a fővárosi Szent János Kórházban május 14-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mindez azt jelenti, hogy az aktív fertőzöttek száma 1654 főre csökkent. Jelenleg 570 beteget ápolnak kórházban, 45-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek 56 százaléka egyébként budapesti vagy Pest megyei.

A jelentés megemlíti, hogy a vírus továbbra is terjed, a járvány nem szűnt meg, ugyanakkor Magyarország a védekezés második fázisába lépett. Szigorú menetrend szerint indul újra az élet, aminek keretében hétfőtől vidéken és Pest megyében is újabb enyhítések lépnek életbe a korábbi korlátozásokra vonatkozóan. A kórházban ápoltak számának csökkenése lehetővé teszi, hogy hétfőtől a kórházi ellátások újraindításának következő üteme is megtörténhessen.