Kemenesi: a pandémiának még lehetnek meglepetései

Jelen körülmények között, tudományos szempontból a három dózis számít alap immunizációnak. Maga a pandémia, ahogy ezt mindenki megtapasztalhatta, egy folyamatosan változó helyzet, ahol az ismeretek bővülésével és a helyzet alakulásával párhuzamosan kell alkalmazkodnunk. Tehát aki még nem tette, vegye fel a harmadik oltást - írja posztjában Kemenesi Gábor.

Lehetnek még meglepetések

Mint arra a szakember rámutat, a vírus változása egyelőre nem jelezhető előre kellő mértékben. Így amikor arról hallunk, hogy omikronalapú vakcinát fejlesztenek, vagy egyes országokban negyedik dózist javasolnak az idős korosztálynak és krónikus betegeknek, az a változó helyzet bármely eshetőségére való felkészülést jelenti. Ezzel kapcsolatban Kemenesi hangsúlyozza: a pandémiának még lehetnek meglepetései.

Koronavírus: újabb vakcinát engedélyezhetnek az EU-ban. h i r d e t é s

A vírus változásai egyelőre nem jelezhetőek előre biztosan, egymástól független ágon (evolúciós leszármazás, hasonlóan a családfákhoz) jöttek létre az eddigi problémás variánsok - jegyzi meg Kemenesi, aki szerint azok a hajtóerők, amelyek továbbra is ránk hozhatják őket, most is jelen vannak. Ezek a virológus bejegyzése alapján a következők: immunkompromittált egyének, akikben egy hosszan tartó (ún. perzisztens)fertőzéssorán számos mutációt halmozhat fel a vírus; állatok, melyek fogékonyak a vírusra, és vissza is tudnak minket fertőzni; a vírus változása, mutációk vagy a genomszakaszok összekeveredését jelentő rekombináció; a kontrollálatlan terjedés, amely segít az előbbiekre rátalálni, és alapvetően is hajtóerőt képvisel a vírus változásaiban.

Ami a hosszú COVID-ot illeti, Kemenesi azt írja, hatásait évekbe telik megérteni és feltárni, ám komoly felkiáltójelként szolgálhatnak az elmúlt hónapok publikációi is. Posztjában a virológus több kutatásra is hivatkozik, amelyekből egyebek mellett kiderült, hogy a vírus diabetogén, azaz a cukorbetegség bizonyos formáját idézheti elő a betegségen átesettek egy részében, illetve, hogy a keringési rendszerre is kifejezetten negatív hatással van, növelheti például a stroke és a szívroham kockázatát.

Mi a helyzet a negyedik oltással?

Bejegyzése végén Kemenesi a negyedik oltásról is megoszt pár gondolatot. Mint írja, jelen pillanatban három tanulmány áll rendelkezésre a hatásosságával kapcsolatban. Bár továbbra sincs kellő információ, hogy pontosan kinek, mikor és milyen körülmények közt indokolt a beadás, az eddigi adatok alapján a járványhelyzet függvényében elsősorban az idős korosztály és/vagy krónikus megbetegedéssel rendelkezők lehetnek a fő célcsoport.

A virológus szerint egyébként azt mindegyik tanulmány alátámasztja, hogy a negyedik dózis biztonságos, illetve, hogy a maximális szintű protektív immunitás a harmadik dózis után alakul ki, a negyedik pedig ugyanezt a szintet képes visszaállítani.

Mind a súlyos megbetegedés, mind az elhalálozás kockázatát drasztikusan fokozza felnőtteknél, ha valaki egyszerre fertőződik meg az új koronavírussal és az influenzával - derült ki egy nagyszabású nemzetközi kutatásból.