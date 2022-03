Koronavírus: influenzával társulva nagy bajt okoz

Magyarországon egyelőre ritka eset, hogy egy beteg egyszerre kapja el a koronavírust és az influenzát.

"Úgy találtuk, hogy a COVID-19 és az influenza kombinációja különösen veszélyes. Ez fontos, mivel számos ország enyhíti a távolságtartásra és a fertőzések elszigetelésére irányuló óvintézkedéseit. Arra számítunk, hogy a koronavírus a jövőben együtt fog keringeni az influenzával, ami megnövekedett kockázatot jelent az egymással társuló fertőzések tekintetében. Éppen ezért változtatnunk kellene a tesztelési stratégiánkon kórházba kerülő COVID-19-betegeknél, és minél szélesebb körben kell tesztelni influenzára" - idézi az Edinburghi Egyetem közleménye Kenneth Bailliet, az egyetem professzorát.

A koronavírus és az influenza rendkívül súlyos megbetegedést okozhat együttesen. Fotó: Getty Images

Az Edinburghi Egyetem, a Liverpooli Egyetem, a Leideni Egyetem és a londoni Imperial College kutatói közösen több mint 300 ezer COVID-19-beteg adatait elemezték ki, akik 2020 februárja és 2021 decembere között kerültek kórházba panaszaik miatt az Egyesült Királyságban. Közülük közel 7 ezer beteget teszteltek ellátásuk során egyéb légúti vírusfertőzésekre. Összesen 227 alany esetében igazolták a vizsgálatok, hogy mind az új koronavírus, mind az influenza egyszerre fertőzte meg őket.

Utóbbi páciensek adatait összehasonlítva azokéval, akik kizárólag COVID-19-cel küzdve betegedtek meg, kiderült, hogy kombináltfertőzésmellett több mint négyszer nagyobb arányban kerültek lélegeztetőgépre a betegek. Ezen felül a halálozási kockázat is 2,4-szer magasabbnak bizonyult, ha a COVID-19 mellett influenza is megterhelte az érintettek szervezetét. A The Lancet című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerzői szerint az eredmények világosan rámutatnak, mennyire fontos a védőoltások felvétele nemcsak COVID-19, de influenza ellen is.