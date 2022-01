Okafogyottá válhatnak az omikron elleni vakcinák

Müller Cecília országos tisztifőorvos nemrég megjelent videóüzenetéből az derült ki, hogy a COVID-megbetegedések 87 százalékát az omikron, 13 százalékát pedig a delta variáns okozza. Az már korábbi kutatásokból kiderült, hogy az omikron kevésbé súlyos megbetegedést okoz, mint más koronavírus-variánsok. Például a deltához képest felére csökkent a kórházi kezelésre szoruló, súlyos esetek valószínűsége, és egy dél-kaliforniai kórház 52 ezer omikronos betege közül senkit sem kellett lélegeztetőgépre kapcsolni.

Az omikron gyorsan fertőz, de erőtlenebb, mint a korábbi variánsok. Fotó: Getty Images

Ezek az omikron tünetei

Az omikron tünetei a tünetmentességtől az enyhe megfázás jelein át akár odáig is terjedhetnek, hogy a fertőzött hidegrázással és lázzal fekszik, vagy hetekig fejfájással, fáradtságérzéssel és súlyos köhögéssel küzd. A kutatók egyelőre nem tudják, hogy ha valaki felgyógyul az omikron okozta fertőzésből, mennyi ideig tart a védettsége, sőt egyelőre azt sem lehet tudni, hogy a vírusvariáns okoz-e hosszú COVID-szindrómát, és ha igen, ez valójában mit jelent - írta a Qubit.

Az omikron ellen kevésbé védenek az oltások?

Az oltások, amelyeket az eredeti, vuhani SARS-CoV-2 vírus ellen fejlesztettek ki, az omikron esetén is védenek a súlyos megbetegedés és a halálozás ellen, bár a tünetes megbetegedés elleni védelem jelentősen megkopott. Az mRNS-vakcinák az eredeti kórokozó ellen 90-95 százalékos hatékonyságot mutattak, ez a kétadagos Moderna esetén a deltával szemben 87 százalékra csökkent, a dél-afrikai omikron ellen pedig a két adag Pfizer mindössze 33 százalékban véd.

Koronavírus: mutatjuk, miben lenne más az omikron elleni vakcina, mint a most használt oltóanyagok.

A Szputnyik hatékonyságáról néhány napja jelent meg az orosz gyártó és olasz kutatók által közzétett, egyelőre szakmai felülvizsgálaton még nem átesett tanulmány, ami azt mutatja, hogy az adenovírus-alapú vakcina a Pfizernél hatékonyabb az omikron-variáns ellen: két Szputnyik után több mint kétszer több neutralizáló antitestet mutattak ki a tesztalanyok vérében, mint a Pfizer kétszer beadott vakcinája esetén.

A Pfizer/BioNTech már tavaly november végén elkezdett dolgozni az omikronra specializált oltásán, és azt ígérték, 2022 márciusára elérhetőek is lehetnek az új vakcinák. A Moderna is néhány hónapos fejlesztési időtartamot ígért. A Pfizer kedden be is jelentette, hogy elkezdi új vakcinájának klinikai vizsgálatát. Ehhez 1420, 18 és 55 év közötti felnőtt tesztalanyt toboroznak, és az eredmények 2022 második negyedévében várhatóak. Ugyanakkor a fejlesztők dolgát ebben az esetben is megnehezíti, hogy mint ahogy az omikron is a semmiből jött, és ahogy jött, úgy el is tűnhet, a következő hónapokban bármikor kialakulhat egy újabb variáns, ami okafogyottá teheti az omikron elleni vakcina kifejlesztését - írta a lap.

Egyes betegeknek a hosszú COVID egy véget nem érő történetnek tűnik, mások számára egy valóra vált rémálom. Vannak, akik heteken, hónapokon át tartó mellkasi fájdalommal, migrénnel és konstans fáradtsággal küzdenek.