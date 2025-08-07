Babáknak fejlesztettek ki egy vakcinát, amely segít a rettegett kór leküzdésében – egyetlen dózis elég belőle

„Noha még mindig a védekezés nélküli szex, valamint a tűk megosztása jelenti a betegség (a HIV-fertőzés) átvitelének elsődleges forrását, szintén jelentős az úgynevezett vertikális átvitel is, amikor egy nő a terhesség, a szülés vagy a szoptatás során adja át a betegséget. Utóbbi módon évente több mint 100 ezer gyermek kapja el a vírust a mai napig” – olvasható a hvg.hu cikkében. Ezen a téren azonban hamarosan áttörést érhetnek el a kutatók IFL Science beszámolója alapján.

Egy anya a terhesség, a szülés vagy a szoptatás során is átadhatja át a HIV-fertőzést a gyermekének. Fotó: Getty Images

Jöhet a babáknak való, HIV elleni oltás

A tudósok szerint az újszülöttek immunrendszere az első néhány hétben könnyen alakítható egyes kezelések segítségével. A HIV-et semlegesítő antitestek nagyon korai alkalmazása ezért akár tartós immunitást is biztosíthat a szüleik révén megfertőződött gyerekeknek.

A kísérleteket azonban emberekkel még nem, csupán rézuszmajmokkal végezték el. Ezek az állatok egy, a HIV-hez nagyon hasonlító vírust képesek elkapni. Ennek ellenére igen ígéretesnek tűnnek az eredmények.

Átprogramozza az immunrendszert

A szakemberek kilenc, 24 órásnál fiatalabb majombébinek adtak antitesteket. Arra voltak kíváncsiak, hogy ez arra készteti-e az állatok immunrendszerét, hogy termelni kezdje magának a vírusellenes fehérjéket. A kutatók azt látták, hogy a kezelést követő két hét után már kimutathatók voltak a vérben a HIV-ellenes fehérjék, 20 hét elteltével pedig az alanyok már maguktól is képesek voltak megtermelni azokat.

„Hogy utánozzák a szoptatás során átadott fertőzést, a kutatók egyre nagyobb dózisban adagolták a vírust a majmok szájába – azok a példányok, amelyek nem kapták meg a kezelést, elkapták a betegséget, ám akik igen, azok akkor sem, amikor tisztán, hígítatlan formában kapták meg a vírust. Az eredmények tehát biztatók, és külön említést érdemel, hogy csupán egyetlen kezelésre volt szükség” – írták a cikkben a tanulmány alapján.