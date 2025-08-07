Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+10° +28°
Nincs front

Babáknak fejlesztettek ki egy vakcinát, amely segít a rettegett kór leküzdésében – egyetlen dózis elég belőle

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Jöhet a babáknak való, HIV elleni oltás, amelyet elegendő egyszer beadni a szüleik által megfertőződött csecsemőknek.

„Noha még mindig a védekezés nélküli szex, valamint a tűk megosztása jelenti a betegség (a HIV-fertőzés) átvitelének elsődleges forrását, szintén jelentős az úgynevezett vertikális átvitel is, amikor egy nő a terhesség, a szülés vagy a szoptatás során adja át a betegséget. Utóbbi módon évente több mint 100 ezer gyermek kapja el a vírust a mai napig”olvasható a hvg.hu cikkében. Ezen a téren azonban hamarosan áttörést érhetnek el a kutatók IFL Science beszámolója alapján.

HIV-teszt vérből
Egy anya a terhesség, a szülés vagy a szoptatás során is átadhatja át a HIV-fertőzést a gyermekének. Fotó: Getty Images

Jöhet a babáknak való, HIV elleni oltás

A tudósok szerint az újszülöttek immunrendszere az első néhány hétben könnyen alakítható egyes kezelések segítségével. A HIV-et semlegesítő antitestek nagyon korai alkalmazása ezért akár tartós immunitást is biztosíthat a szüleik révén megfertőződött gyerekeknek.

A kísérleteket azonban emberekkel még nem, csupán rézuszmajmokkal végezték el. Ezek az állatok egy, a HIV-hez nagyon hasonlító vírust képesek elkapni. Ennek ellenére igen ígéretesnek tűnnek az eredmények.

Átprogramozza az immunrendszert

A szakemberek kilenc, 24 órásnál fiatalabb majombébinek adtak antitesteket. Arra voltak kíváncsiak, hogy ez arra készteti-e az állatok immunrendszerét, hogy termelni kezdje magának a vírusellenes fehérjéket. A kutatók azt látták, hogy a kezelést követő két hét után már kimutathatók voltak a vérben a HIV-ellenes fehérjék, 20 hét elteltével pedig az alanyok már maguktól is képesek voltak megtermelni azokat.

Ez is érdekelhet

„Hogy utánozzák a szoptatás során átadott fertőzést, a kutatók egyre nagyobb dózisban adagolták a vírust a majmok szájába – azok a példányok, amelyek nem kapták meg a kezelést, elkapták a betegséget, ám akik igen, azok akkor sem, amikor tisztán, hígítatlan formában kapták meg a vírust. Az eredmények tehát biztatók, és külön említést érdemel, hogy csupán egyetlen kezelésre volt szükség” – írták a cikkben a tanulmány alapján.

Szuperélelmiszer, vagy rákkeltő és káros? Vajon mindent jól tudsz a szójáról?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

megelőzés HIV HIV-fertőzés HIV-antitestek a vérben HIV elleni védőoltás HIV ellenszere
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +10 °C

Túlnyomóan derült, napos időre van kilátás, legfeljebb némi fátyolfelhő lehet az égen. Csapadék nem lesz. Az Északnyugat-Dunántúlon a déli, a keleti országrészben pedig az északkeleti szelet kísérik olykor élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Késő estére 14 és 23 fok közé hűl le a levegő. Most egy pár napos frontmentes időszak következik.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra