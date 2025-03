HIV-fertőzés: évente adott injekció segíthet megelőzni

Napjainkra a HIV-fertőzés prevenciójának fontos eszköze az úgynevezett preexpozíciós profilaxis, avagy a PrEP. A gyakorlatban ez egy olyan gyógyszert jelent, amelyet naponta kell bevenni a HIV-negatív, de kockázati csoportba tartozó személyeknek, és amely megfelelően alkalmazva magas hatékonyságú védelmet nyújt a vírussal szemben. Sőt, 2023-ban az Európai Bizottság jóváhagyta egy olyan – kabotegravir hatóanyagú – injekciós szer alkalmazását is, amelyet elegendő 8 hetente beadni, kiváltva ezáltal a mindennapos tablettaszedést.

Mindazonáltal egy, jelenleg a klinikai kísérletek korai fázisában járó készítmény a korábbiakhoz képest is nagy előrelépést jelenthet. Mint azt a BBC írja, a lenakapavir hatóanyagú antivirális gyógyszert évente csupán egy alkalommal kell injekciós úton a szervezetbe juttatni ahhoz, hogy képes legyen meggátolni a HIV replikációját a sejtekben. A szer egy, a The Lancet című folyóiratban most publikált tanulmány szerint a korai biztonsági teszteken is jól teljesített.

A kísérlet során 40 HIV-negatív személy kapta meg a lenakapavirt. Egyiküknél sem jelentkeztek számottevő mellékhatások, ugyanakkor még 56 hét elteltével is kimutatható volt a vírusellenes gyógyszer a szervezetükben. A kutatók reményei szerint az évenkénti injekció révén növelni lehet majd a PrEP-hez való hozzáférést szerte a világban, ezáltal elérhető lehet az a cél, hogy 2030-ra véget érjen a HIV járványa. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint ma közel 40 millió fertőzött él a Föld országaiban, többségében Afrikában.

