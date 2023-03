Gombafertőzés szedi áldozatait Amerikában

Egy gyógyszerrezisztens és potenciálisan halálos gombafaj gyors terjedésére hívta fel a figyelmet egy közelmúltbeli amerikai tanulmány. A feljegyzések szerint a gomba az egyesült államokbeli egészségügyi intézményekben terjed, és akár halált is okozhat – számolt be róla a Sky News.

Egy gyógyszerrezisztens és potenciálisan halálos gombafaj miatt aggódnak a szakértők. Fotó: Getty Images

Aggódnak a szakértők

A Candida auris (C. auris) nevű élesztőgombát 2009-ben azonosították Ázsiában, az Egyesült Államokban pedig 2016-ban regisztrálták az első fertőzéses esetet. 2020 és 2021 között azonban aggasztó mértékben gyorsult a terjedése, az amerikai betegek száma ugyanis egy év alatt 95 százalékkal növekedett.

„A gomba terjedése aggodalomra ad okot. Azonban nem szeretnénk megijeszteni a The Last Of Us rajongóit, nem akarjuk, hogy azt higgyék, mind meghalunk” – emelte ki dr. Waleed Javaid epidemiológus.

The Last of Us: mennyi a valóságalapja?

Januárban debütált az HBO The Last of Us című sorozata egy olyan posztapolitikus világról, ahol egy gomba miatt kihal az emberiség nagy része, a kevés túlélőnek pedig a gyakorlatilag zombivá vált fertőzöttekkel is meg kell küzdeniük. Szakértők szerint ugyan valószínűtlen, hogy egy gombafertőzés miatt sodródnánk a kihalás szélére, ezzel együtt a The Last of Us nagyon is valós veszélyekre hívja fel a figyelmet.

Az egészségeseknek nem kell félniük

A szakember tájékoztatása szerint az eddigi adatok alapján kijelenthető, hogy ez a gombafertőzés az egészséges emberekre nem jelent veszélyt. Eleve a gyengébb immunrendszerű, több alapbetegséggel is küzdő embereket támadja meg, és halált is csak a nagyon legyengült betegek harmadánál okoz.

Amerikában egyébként tavaly november óta tizenkettő igazolt fertőzöttet jegyeztek fel. Közülük négyen – vélhetően a fertőzés miatt – életüket vesztették.

