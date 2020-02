"Csak a haldoklók kerülhetnek kórházba"

A legfrissebb hírek szerint eddig 204 ember halt meg a koronavírus miatt, a fertőzöttek száma pedig lassan eléri a tízezret. A CNN szerint azonban a valódi adatok ennél jóval magasabbak is lehetnek - legalábbis erre lehet következtetni a vuhani betegek beszámolójából.

Shi Muying azért repült haza január 10-én Londonból szülővárosába, Vuhanba, hogy halálosan beteg édesanyja mellett lehessen, még egy utolsó kínai holdújévet együtt tudjanak ünnepelni. A harmincas éveiben járó nő a nap 24 óráját anyja kórházi ágya mellett töltötte, és miközben ápolta, felfigyelt rá, hogy egyre több beteget hoznak be koronavírus-fertőzéssel. De akkor még nem aggódott - a hatóságok ugyanis azt hangoztatták, hogy nem kell tartani a járványtól. Egy héttel később viszont egy orvos félrehívta és azt mondta neki, hogy a helyzet súlyosbodik, és mostantól mindenkinek kötelező a szájmaszk viselése.

"30 percünk volt átköltöztetni a rákbeteg édesanyámat"

Most pedig, három héttel azután, hogy Kínába érkezett, Shi számára is egyértelművé vált, hogy a járvány mennyire súlyos. Folyamatosan terjed a vírus, hétfőn pedig magán is észrevette a koronavírus-fertőzés első tüneteit. Ennek ellenére azt mondja, hogy továbbra sem maga miatt aggódik, hanem családjáért. 67 éves édesapja szintén afertőzésjeleit mutatja, édesanyját pedig átköltöztették a kórház egy régebbi, lerobbant szárnyba, hogy helyet csináljanak az intenzív ápolásra szoruló koronavírusos betegeknek. Elmondása szerint két, teljes védőöltözéket viselő férfi rontott be az osztályra, és követelte, hogy 30 perc múlva költözzenek ki onnan. "Nem indokolták meg, csak ránk parancsoltak. Egy másik kórházi alkalmazott árulta el, hogy a rákos betegeket átcsoportosították, mert a koronavírusos embereknek szükségük volt az ágyakra" - emlékezett vissza Shi.

Néhány nappal később Vuhan karantén alá került, már nem lehetett elbagatelizálni a helyzet komolyságát. Január 26-án Shi belázasodott, ami a fertőzés első komoly tünete. Átment a kórház labor részlegére, hogy megvizsgálják. Rajta kívül még 20 ember várakozott, miközben egyetlen orvos volt szolgálatban. Három tesztet végeztek el rajta: orrváladék-kenetet vettek, hogy kizárják az influenzát, CT-vel megvizsgálták a tüdejét és összehasonlították a fertőzött betegekével, majd vérvétel következett. 9 órán át várt az eredményekre, majd az orvos annyit közölt vele, hogy ő is fertőzött, de mivel a negyedik, hivatalosan is bizonyító erejű tesztet - valószínűsíthetően eszközhiány miatt - nem tudják elvégezni, ezért csak fertőzésgyanúsnak tudják nyilvánítani. Édesapja ugyanígy járt. Hiába hívta végig a többi a vuhani kórházat, hogy megpróbálja elvégeztetni a végleges diagnosztizáláshoz szükséges tesztet, sehol nem tudtak segíteni nekik.

A tüdő CT-vizsgálata is része a koronavírus diagnosztizálásának. Fotó: MTI/AP/Chinatopix

"A teszt nélkül hivatalosan nem vagyunk betegek"

Nem Shi és családja az egyetlen, akik arra várnak Vuhanban, hogy hivatalosan is megerősítsék, koronavírus-fertőzésben szenvednek. Egy neve elhallgatását kérő lakos - akit a CNN Leyának keresztelt el a cikkben - arról számolt be, hogy kisfiával együtt napok óta nem kaptak eredményt az orvosoktól. Náluk is elvégeztek néhány tesztet, de hivatalosan nem közölték velük, hogy koronavírus-fertőzésben szenvednek-e. És addig a kórházba sem tudják felvenni őket ápolásra. Leya férjét és mindkettőjük szüleit már fertőzöttként kezelik, emiatt nagy az esély, hogy ők is elkapták a vírust. A helyiek elmondása alapján pedig rajtuk kívül még több száz hasonló beteg lehet, akik nem szerepelnek a hivatalos statisztikákban és a kórházakba sem jutnak be.

A CNN riportereinek sikerült megszólaltatniuk egy vuhani kórházban dolgozó ápolót is. Ő arról számolt be, hogy az egészségügyi személyzet teljesítőképességének határát feszegeti. Túl kevés a védőöltözet, ezért kénytelenek a műszakok végén fertőtleníteni a már használtakat, hogy újra viselni tudják. Az 500 alkalmazott közül legalább 30-an már fertőzöttek. "Nagyon sok beteg nem kerül kórházba, de erről nem mi tehetünk. Nincsen elég ágy, nincs elég eszköz. Hogyan harcolhatnánk fegyverek nélkül? Tehetetlennek érzem magam" - nyilatkozta, de neve eltitkolását kérte, mert fél az esetleges következményektől.

Szakértők szerint Vuhanon kívül, Hupej tartomány kisebb városaiban még rosszabb lehet a helyzet. Vuhanban ugyanis jól felszerelt, nagy kórházak üzemelnek, de sok más településen, ahol hasonlóan sok a fertőzött beteg, nehezen tudják ellátni a betegeket.

Shi és édesapja a hét elején úgy döntöttek, otthonukba maradnak, nem látogatják meg az édesanyját, nehogy másokat is megfertőzzenek, amíg nem kaphatnak megfelelő orvosi kezelést. Végül apját csütörtökön felvették a kórházba, de Shi nem tudott örülni ennek. Pár napja ugyanis, mikor egy kórházi dolgozónak szegezte a kérdést, mégis mi kell ahhoz, hogy bejussanak a kórházba, azt a választ kapta, hogy azt tudják csak felvenni, aki haldoklik.