Eszközhiány nehezíti a koronavírus megfékezését

Csiao Ja-huj, a bizottság helyettes vezetője kedden arról tájékoztatott, hogy a vírus által leginkább érintett, és a múlt hét vége óta lezárt Hupej tartományba mintegy hatezer fős orvosi személyzetet delegálnak az ország más részeiről - közülük harminc csapat, összesen több mint 4100 ember, már meg is érkezett, további 1800 ember pedig még kedd estig a helyszínre ér. Csiao azonban hozzátette: az eszközhiány - egyebek mellett a védőöltözetek kevés száma - miatt a segítségként odaküldött személyzetnek csupán egy részét tudták egyelőre bevonni a betegek ellátásába.

Li Ko-csiang kínai miniszterelnök hétfőn Vuhanba látogatott, és felkereste a betegek ellátását biztosító kórházakat, meghagyva nekik, hogy minden fertőzött beteget vegyenek fel. A kínai miniszterelnök azt követően rendelte el ezt, hogy a városban sokan arra panaszkodtak, hogy a kórházak több, a vírus tüneteit mutató pácienst utasítottak el és küldtek haza kapacitáshiányra hivatkozva. A városban jelenleg két, összesen csaknem 2300 beteg ellátására alkalmas kórház felépítése zajlik.

Légzőmaszkokat gyártanak a Csiangszu kínai tartománybeli Nantungban. Fotó: MTI/AP/Chinatopix

Hszi Csin-ping kínai elnök kedden Pekingben találkozott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójával, és utána elmondta: a kormányzat számára elsődleges fontosságú az emberek biztonsága és egészsége, ezért nagyon komolyan veszi a járvány elleni küzdelmet. Említést tett arról is, hogy a Kínai Kommunista Párt vezetése, a Politbüro Állandó Bizottsága szombaton, a kínai holdújév első napján rendkívüli ülést tartott, ami - mutatott rá Hszi, - önmagában is jelzi, mennyire nagy jelentőséget tulajdonít a helyzetnek a Kínát irányító párt.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője, aki kedden Vang Ji kínai külügyminiszterrel is találkozott, elégedetten nyilatkozott a Kínában alkalmazott óvintézkedésekről, és úgy fogalmazott: biztos abban, hogy Kína képes megfékezni a járvány terjedését. A WHO támogatja a kínai intézkedéseket, és szeretné elmélyíteni a távol-keleti országgal folytatott kommunikációt és együttműködést.

Kínában a fertőzöttek száma kedd estig elérte a 5974-et, míg a halálos áldozatok száma 132-re nőtt. Afertőzésugyan a Tibeti Autonóm Területen kívül az ország összes területére elért, de az esetek túlnyomó többsége még mindig Hupej tartományra korlátozódik, ahol hétfő estig 2714 esetet tartottak nyilván, míg a második legsúlyosabban érintett dél-kínai Kuangtung tartományban mindössze 188 beteget diagnosztizáltak.

Az a korábbi elképzelés, miszerint a vírus nem fertőző a fiatalok és a gyerekek körében, cáfolatot nyert azt követően, hogy először a dél-kínai Kuanghszi tartományban diagnosztizáltak egy kétéves kislányt a fertőzéssel, majd Pekingben egy kilenc hónapos csecsemőnél is kimutatták a vírus jelenlétét. Az esetek alapján azonban továbbra is úgy tűnik, hogy a gyerekeknél a kór enyhébb tünetekkel jár.



Hupej tartomány nagy részét a múlt hét vége óta egyelőre tisztázatlan ideig lezárták annak érdekében, hogy megfékezzék a járvány terjedését, ám aggodalomra ad okot, hogy az első esetek jelentése és a tartomány székhelye, Vuhan lezárása között eltelt 24 napban a 11 milliós város lakosságának majdnem fele hagyta el a várost és utazott elsősorban a szomszédos tartományokba, illetve kisebb létszámban külföldre.