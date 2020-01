Koronavírus: szinte biztos, hogy itthon is megjelenik

Bár legnagyobb arányban a távol-keleti országokat sújtja az új koronavírus, Európában is egyre több helyen diagnosztizálják: Franciaország és Németország után már Finnországban is azonosítottak egy fertőzöttet. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Szenthágotai János Kutatóközpont virológusa az Index podcastjében azt mondta: szinte kivédhetetlen, hogy afertőzésnálunk is megjelenjen.

Nagy bajt okozhat a kórházak túlterheltsége

A virológus szerint a jelenlegi helyzetben még nem az áldozatok magas száma miatt kellene aggódnunk, sokkal nagyobb problémát jelent, hogy olyan óriási tömegben mennek orvoshoz és kórházba az emberek, hogy az teljesen megbéníthatja az egészségügyi ellátást. "A pontos számadatok lassan szivárognak, és mivel sok beteget jelenleg is kórházban kezelnek, nehéz megmondani, milyen arányban halnak bele a betegségbe. Kint dolgozó kollégáktól hallottam azonban, hogy a betegek 20-33 százaléka intenzív ellátást igényelhet" - magyarázta el Kemenesi Gábor.

Az amúgy is túlterhelt intenzív osztályokat ez óriási plusz nyomás alá helyezné még itt Magyarországon is, nem beszélve az amúgy is egészségügyi krízisben lévő afrikai országokat. Emellett pedig sok más időszakos betegség diagnosztizálása is háttérbe szorulhat, ami a szezonális influenzajárvány kellős közepén komoly bajt okozhat - tette hozzá.

A vírus nagy eséllyel Magyarországra is eljuthat. Fotó: iStock

A fertőzés olyan általános tünetekkel jelentkezik (köhögés, láz, végtagfájdalmak), mint a legtöbb légúti megbetegedés, csak a panaszok alapján ezért nem lehet megállapítani, hogy megjelent-e az országban. "Rengeteg betegnél csak nagyon enyhe tünetek jelentkeznek, sőt előfordul az is, hogy tünetmentesen hordozzák magukban a vírust. Németországban az egyik kínai dolgozó három embert is megfertőzött egy olyan képzésen, ahol még nem mutatott tüneteket" - magyarázta a virológus. Ezért minden gyanús beteget lehetséges koronavírus-fertőzöttként kell azonosítani, illetve gyors és pontos diagnosztikát kell végezni, illetve a fertőzött régióból érkező valamennyi embert fontos elkülöníteni.

Nagy eséllyel Magyarországon is megjelenik

A szakember szerint példa nélküli az emberi történelemben, hogy teljes karantén alá zárjanak több milliós városokat. Bár járványügyi szempontból helyesnek tűnik korlátozni az emberek mozgását, ez rengeteg olyan ember megélhetését lehetetleníti el, akiknek a munkájuk miatt utazniuk kell. Ez főleg a szegényebb régiókban okozhat súlyos problémákat, ráadásul a karantén sem tudja meggátolni, hogy a vírus más országokba, például hozzánk is eljuthasson.

"A tendenciákat látva én úgy gondolom, hogy a vírus jó eséllyel meg fog jelenni Magyarországon, behurcolt eset formájában" - mondta el Kemenesi Gábor. Várhatóan a következő napokban is durván emelkedni fog a fertőzöttek száma, ezzel pedig egyenes arányban nő annak a veszélye, hogy a vírus hozzánk is eljut. A legsúlyosabb járványellenes intézkedéseknek, például a repülőtér lezárásának brutális gazdasági következményei lennének, ezért ezt nem is fogják meglépni. A járványügy ezért az olyan indokolt lépésekkel próbálja meggátolni a koronavírus terjedését, amely még nem okoz nagyobb kellemetlenséget a gazdaságnak és a lakosságnak.