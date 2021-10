3. oltás: nekik javasolja az Európai Gyógyszerügynökség

Tudta, hogy összefüggés lehet a hallásveszteség és a cukorbetegség között? (x) Világszerte mintegy fél milliárd ember szenved halláscsökkenésben, melynek hátterében számos ok állhat. Kialakulásában szerepet játszhat az életkor, de az is, ha hosszú időt tölt zajos környezetben. Kevésbé ismert tényező lehet akár a cukorbetegség is, mely korunk egyik civilizációs betegsége.