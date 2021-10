COVID-19: új szívre volt szüksége a 12 éves magyar lánynak

Haszmann Lilla még csak alig 12 éves, de már kétszer is megműtötték szívizomgyulladás miatt, amelyet az új típusú koronavírus okozott. Először műszívet kapott, ám az egy idő után nem működött megfelelően, így áprilisban szívátültetésre volt szüksége. A transzplantációs műtét majdnem 10 óráig tartott, és összesen 5 hónapig feküdt kórházban a lány - számolt be az esetről az RTL Klub híradója.

A COVID-19-betegség szokásos tünetei nem is jelentkeztek a lánynál.

Sokáig nem is tudták, hogy koronavírusos

"Fájt a fejem, hánytam naponta egyszer, vagy volt, amikor kétszer is, és nagyon rosszul voltam, nem akartam enni sem, meg aludtam sokat" - mesélt panaszairól a lány. A COVID-19-betegség szokásos tünetei nem is jelentkeztek nála. Édesanyja elmondása szerint egyáltalán nem is tudtak róla, hogy lányuk megfertőződött, csak a szövetmintából derült ki, amit a műszív beültetésekor vettek. A kórházban ugyanis először csak a szívizomgyulladás tényét állapították meg, és utána kezdték vizsgálni, hogy genetikai vagy vírusos eredetű-e a probléma. "Megtörtént, amire soha nem gondoltam, hogy velünk is megtörténhet" - fogalmazott az édesanya.

Gyerekeknél nem túl gyakori

A híradó által megszólaltatott genetikus-virológus, Boldogkői Zsolt szerint egyébként a koronavírus csak nagyon ritkán okoz szívizomgyulladást a gyerekeknél. "A vírus elsősorban a légutakat támadja meg, és azon belül is a legnagyobb kárt a tüdőben okozza, De más szerveket is meg tud támadni, például a szívizmot, a veséket, és idegrendszeri hatásokat is leírtak már" - magyarázta a szakember.

Lilla szerencsére szépen gyógyul, és a történtek után is életvidám maradt: nagyon szeret festeni, rajzolni és fényképezni. Egyelőre még otthon tanul, de azt reméli, hogy januárban már visszatérhet az osztálytársai közé.

