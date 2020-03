Mi a normál potencia, és mikor beszélünk zavarról?

Az egészséges, boldog szexuális élet a párkapcsolatok egyik alappillére. Nem kell kétségbeesni azonban akkor sem, ha merevedési zavar akadályozza ennek kiteljesedését, hiszen napjainkban ez legtöbbször jól kezelhető, átmeneti probléma.

Mi is a merevedési zavar?

Milyen okai lehetnek a potenciazavarnak? Melyek a kezelési lehetőségek? Olvassa el!

merevedési zavar a kielégítő szexuális tevékenységhez szükséges merevedés elérésének és fenntartásának képtelensége. Fontos megjegyeznünk, hogy sok férfi tapasztal alkalmankénti, vagy átmeneti merevedési problémákat, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a működési zavar, az erektilis diszfunkció (ED) krónikus állapottá válik. Csak abban az esetben beszélhetünk ténylegesen merevedési zavarról, ha a probléma rendszeresen ismétlődik.

Osszák meg titkaikat!

Ha Ön vagy társa azok közé a férfiak közé tartozik, akik merevedési zavar miatt kevésbé képesek vagy képtelenek az örömteli szexuális életre, nézzenek szembe őszintén, együtt a problémával! A legrosszabb, amit tehetnek egy ilyen helyzetben, ha egymás előtt is titkolva, külön szenvednek. Hiszen lehet, hogy ön is, társa is önmagát okolja, értéktelenebbnek érzi magát, elveszti az önbizalmát, és mindezt kapcsolatuk sínyli meg, miközben lehet, hogy egyszerűen orvosolható lenne a gondjuk. Ez egy gyakori probléma - a 40 év feletti férfiak közel fele tapasztalhat ilyet valamikor az élete során. Ne felejtse el, hogy ez a fajta szexuális probléma nem tükrözi, párja hogyan érez Ön iránt. Ne okolja magát, inkább beszéljék meg: együtt könnyebb megtalálni az okokat, megoldani a gondokat!

Lehetséges szervi okok

A merevedési zavar (a nem megfelelő mértékű vagy időtartamú erekció), a legtöbb esetben szervi eredetű, amelyhez gyakran pszichés tényezők társulnak. Az erektilis diszfunkciót okozhatják betegségek, amelyek vérkeringési problémát jelentenek, pl. a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a magas vérzsírszint, a szívbetegségek, az érelmeszesedés. A háttérben meghúzódhatnak pajzsmirigy- és egyéb hormonális problémák, kiválthatja depresszió, lehet ez prosztataműtét, gyógyszerek mellékhatása, és számos esetben helytelen életmód következménye, például dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, elhízás esetében.

Azok a betegségek, amelyek a vér áramlását befolyásolják szervezetben, merevedési zavart okozhatnak. A cukorbetegség, a szívbetegség, illetve a magas vérnyomás mind korlátozzák a vér áramlását azáltal, hogy kárt tesznek a véredényekben, idegpályákban, a simaizomzatban, vagy azokban a rostos szövetekben, amelyek szerepet kapnak a merevedés kialakulásában, illetve megmaradásában.

Nemcsak az alapbetegség, hanem az annak kezelésére használt gyógyszerek, eljárások is okozhatnak mellékhatásként ilyen férfigondokat. A merevedési zavarral járó esetek körülbelül 25 százalékát olyan gyógyszerek okozzák, amelyeket más betegségek (magas vérnyomás, szívbetegség, depresszió) kezelésére használnak. A rákos megbetegedések kezelése során alkalmazott kemoterápia is okozhat problémákat a szexuális életben.

A merevedési zavarok hátterében balesetek, sérülések és műtéti beavatkozások is állhatnak, mert ezek következtében károsodás érhet bizonyos - többek között a merevedésért is felelős - idegeket, ereket. A medencét és lágyéktájat érintő balesetek vagy műtétek következtében fellépő idegkárosodás, valamint a medence- és csípőcsont törése vagy a gerincsérülések következtében roncsolódó erek és idegek merevedési zavarhoz vezethetnek. A prosztata-, a húgyhólyag-, vagy bizonyos bélműtétek ugyancsak kihatással lehetnek a szexuális életre.



Az említett betegségek, műtétek és sérülések mindegyike megzavarja a merevedéshez vezető, szervezetben lezajló eseménysorozatot.

Életmód, életkor

Egyre szaporodik azon férfiak száma, akiknek az egészségtelen életmódjuk miatt csökkent a potenciáljuk. A mértéktelen alkoholfogyasztás vagy a dohányzás ugyanis károsíthatja azokat a véredényeket, amelyek befolyásolják a merevedési képességet. A kábítószer-fogyasztás, a szorongás, a túlhajszoltság, a stressz, a mozgásszegény életmód és a túlsúly szintén merevedési zavarhoz vezethetnek.

Általánosságban megállapítható, hogy bármi, amit szíve, valamint érrendszere egészségének megőrzéséért tesz valaki, elő fogja segíteni az egészséges nemi életet is. Ebbe beletartozik a stressz oldása is: a kiegyensúlyozottabb életvitel, a stressz kerülése, megfelelő pihenés, több testmozgás, testet-lelket üdítő, szép környezetben, jó levegőn tett séták stb. segíthetnek elkerülni a kudarcokat, feloldani a görcsös megfelelni akarásból származó gátlásokat.

A közhiedelemmel ellentétben a magasabb életkor nem feltétlenül jár együtt a merevedési zavarok, az impotencia kialakulásával. Az öregedés természetes velejárója, hogy a hímvessző veszít merevségéből vagy több idő szükséges a kellő merevség eléréséhez, esetenként pedig az ejakulációhoz is. Ezeket az életkorral járó, de intenzívebb ingerléssel "orvosolható" változásokat nem szabad összetéveszteni a merevedési zavarral. A merevedési zavar közvetlen módon nem függ össze az öregedéssel, csak közvetve, mivel az idősebb korban gyakrabban fordulnak elő azok a betegségek, amelyek merevedési zavarokat idézhetnek elő.

Megelőzhető vagy gyógyítható a merevedési zavar?

A merevedési zavarra hajlamosító tényezők közül sok elkerülhető, illetve kivédhető. Ha Ön az imént említett betegségek valamelyikében szenved (például cukorbetegség, magas vérnyomás), minden esetben tartsa be kezelőorvosa utasításait és kérdezzen rá a kezelés során alkalmazott gyógyszerek esetleges káros mellékhatásaira. Kizárólag szakorvos tudja eldönteni a pácienssel folytatott beszélgetés és alapos kivizsgálás alapján , hogy az illetőnél mi okozza a merevedési zavart. Ha ez valamilyen betegség kezelésének mellékhatása, akkor az orvos hasonló hatású gyógyszert fog javasolni, amely mellékhatásként nem okozhat merevedési zavart. A dohányzás, illetve a túlzott alkoholfogyasztás mellőzése is csökkentheti a merevedési zavar kialakulásának kockázatát. Természetesen az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás is jótékony hatással van a szexuális teljesítőképességre.