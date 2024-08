Merevedési zavarok: vigyázzunk ezekkel a készítményekkel

Az erektilis diszfunkció nem csak az idősebb férfiak problémája, egyre több fiatal is szembesülhet a merevedési zavarral. Ezért nem meglepő, ha sokan keresnek segítséget – nem ritkán orvos bevonása nélküli, recept nélkül elérhető megoldásokat, gyógyszereket kutatva. Dr. Rákász István, az Urológiai Központ urológusa arról beszélt, biztonságosak-e a vény nélküli készítmények, miért nem érdemes a „feketepiacról” rendelni és hogyan segíthet az orvos merevedési zavar esetén.

A merevedési zavarnál a kék pirulát keresik a legtöbben

Aki megtapasztalja a merevedési zavar tüneteit – ami lehet az erekció kialakulásának vagy fenntartásának képtelensége, esetleg magának a vágynak az erős csökkenése – szinte elsőként gondol a kék pirulára, a Viagrára. Az Amerikai Gyógyszerhatóság 1998-ban adta meg az engedélyt a gyógyszerre, ami segít a pénisz ereinek az ellazulásban, és ennek következtében több vér áramolhat a testrészbe. "A legtöbb országban vényköteles ez a termék, és annak generikus formája is. Ettől függetlenül pár perc alatt az interneten vény nélkül is meg lehet vásárolni a Viagraként árult szereket, amelyek nagy része azonban hamisítvány. Az ilyen tablettákat gyártó cégek jellemzően nagyon kevés hivatalos felügyeleti szervvel állnak kapcsolatban (ha egyáltalán) és nem feltétlenül ismertetik a tablettáik valódi tartalmát. A kisebbik baj, ha kevesebb bennük a hatóanyag, azonban egy összefoglaló 2021-es tanulmány úgy találta, hogy a hamisítványok veszélyesen magas sildenafil mennyiséget tartalmaztak, ami meghaladta a vényköteles anyag hatóanyagtartalmát" – hangsúlyozza Rákász doktor. A szakember senkinek sem ajánlja, hogy ismeretlen, gyanús helyről rendeljen „gyógyszert” a merevedési zavarra, még ha egyszerűnek tűnik is ez a megoldás.

Vannak legális vény nélküli hatóanyagok

A vény nélküli szerek használata lehet biztonságos is, amennyiben megbízható patikából szerezzük be azokat, és ha konzultálunk erről orvossal is. Különösen akkor fontos ez, ha jelen van bármilyen alapbetegség, ha zajlik bármilyen típusú orvosi kezelés, és ha rendszeresen gyógyszert szed a páciens. Az urológiai vizit során mindezeket és a vizsgálatok eredményeit figyelembe véve ajánlhat az orvos olyan szert, ami nem vényköteles, amennyiben azt találja megfelelőnek. Ezek közt is óriási a választék, és nem is minden hatóanyagot ajánlatos orvosi felügyelet nélkül kipróbálni. (Már csak ezért is kell óvakodni az öndiagnózisra épülő internetes rendelésektől.) Ilyen hatóanyagok ismertek:

Dehydroepiandrosterone (DHEA)

Az életkor előrehaladtával természetesen is csökken a DHEA hormon szintje, ezért azt kívülről is lehet pótolni, bár az elmúlt években egyes kutatások megkérdőjelezték az ilyen hatóanyagtartalmú szerek hatékonyságát. Vannak tehát érvek (csökkenti a merevedési zavar tüneteit) és ellenérvek (mellékhatásai lehetnek, hatása viszont erősen korlátozott) a DHEA kérdésben, már csak ezért sem érdemes orvosi konzultáció nélkül szedni.

Merevedési zavaresetén szabad-e vény nélküli gyógyszereket alkalmazni? Fotó: Getty Images

L-arginine

Az L-arginine egy aminosav, ami javítja a pénisz vérállátását, de a szakértők egyelőre csak azt látják bizonyítottnak, hogy a szer nem önmagában, hanem más, merevedési zavarra rendelt gyógyszerek kiegészítéseként lehet hatásos. Ugyanakkor használatakor székrekedés/hasmenés, hányinger, hányás lehet a mellékhatás.

Ginzeng

Az alternatív medicinában rég ismert afrodiziákum a ginzeng, amiről úgy tarták, vágyfokozó hatású. Erről még folynak a kutatások, de született már olyan tanulmány, amely szerint a koreai vörös ginzeng (más néven kínai ginzeng) megfelelően adagolva növeli a szexuális vágyat és csökkenti a merevedési zavar tüneteit is, bár e tekintetben még nem teljesen meggyőzőek az eredmények. Feltétlenül fontos azonban tudni, hogy a ginzeng megzavarhatja a véralvadásgátlók működését, így azoknak, akik utóbbit szedik, nem ajánlott.

Yohimbe

Ez a szintén afrodiziákumként ismert anyag a véráramlás fokozásával érhet el eredményt, de ezt kevés tudományos bizonyíték támasztja alá. Mellékhatásai viszont annál komolyabbak lehetnek, a magas vérnyomástól, a felszökő pulzusig, szorongásig, hányásig, álmatlanságig.

Rákász doktor szerint ezek a hatóanyagok részben a vényköteles gyógyszerekben is megtalálhatók, de míg ez utóbbiakat szigorúan felügyelt gyógyszergyárakban állítják elő, és hiteles tájékoztatás mellett, biztonságos dózisban rendelhetőek el, addig az internetről, gyanús weboldalról rendelt szerekről mindez nem mondható el.

Az urológiai kivizsgálás után célzott lehet a kezelés

A merevedési zavar kezelésére számtalan lehetőség létezik, egyénre szabottan választható gyógyszeres kezelés, életmódváltás, a háttérben álló betegségek kezelése, vérnyomás beállítása, hormonpótlás, vákuum pumpa készülék, végső esetben hímvessző protézis. "Leggyakrabban gyógyszeres segítséggel rendezhető a probléma, esetleg egy meglévő alapbetegségre szedett gyógyszer megváltoztatásával, vagy akár a fel nem fedezett alapbetegség kezelésével" - hangsúlyozza dr. Rákász István, az Urológiai Központ urológusa. Viszonylag sűrűn kerül sor hormonkezelésre is, legyen szó helyileg injektálható készítményről, ami rövid időn belül erekciót eredményez vagy akár a tesztoszteronhiányt rendező hosszabb távú eljárásról. A kivizsgálás során fény derülhet egy kismedencei vagy a pénisz területén jelentkező érelzáródásra, ilyenkor lehet szó műtéti megoldásról, mint ahogyan műtét során kerülhet beültetésre a péniszimplantátum is. Mindazonáltal nem kell sem szégyenkezni, sem félni a kivizsgálástól, mert egyrészt gyakori problémáról van szó, másrészt sokkal biztonságosabb és hatékonyabb lehet a kezelés, ha orvosi felügyelet mellett történik.