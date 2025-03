„Egy terített asztal mellett sem mindig éhes az ember” – a merevedési zavarok okai és kezelése

Merevedési zavarról, avagy erektilis diszfunkcióról beszélünk, ha megfelelő nemi vágy ellenére sem alakul ki elégséges hímvesszőmerevség. Ez magában foglalja azt is, ha a merevedés létrejön ugyan, de annak mértéke vagy időtartama csökkent. A probléma a kor előrehaladtával egyre többeket érint. Egy idén januárban készült hazai felmérés* szerint például a 40 és 59 év közötti férfiak 42 százalékánál alkalmanként, 5 százalékánál rendszeresen jelentkeznek merevedési zavarok. Ennek ellenére a megkérdezettek harmada úgy nyilatkozott, hogy tabunak tartja a kérdéskört. Ezzel párhuzamosan átlagosan tízből négy érintett pár nem is beszél egymással nyíltan a hálószobában jelentkező gondokról, sőt, egy szűk kisebbség senkitől sem tud vagy mer segítséget kérni. Sokan így jobb híján az internetről tájékozódnak és ott igyekeznek megoldást keresni, aminek jócskán akadnak kockázatai.

Negyven év felett a férfiak közel fele tapasztal merevedési zavarokat. Fotó: Getty Images

A felmérésből az is kiderült, hogy az érintett férfiak alig 15 százaléka fordul orvoshoz problémájával. Mint azt dr. Szűcs Miklós andrológus-urológus szakorvostól, a Magyar Férfiegészség-Tudományi Társaság elnökétől megtudtuk, alkalomszerűen jelentkező panaszok esetén valóban nem feltétlenül van még ok aggodalomra. „Maga a merevedési zavar nem betegség, de még csak nem is tünet. A merevedés egy reflexes folyamat, amelyet ugyanakkor nagyban befolyásol az egyén pillanatnyi általános és pszichés állapota. Ha a körülmények nem megfelelőek, akkor pusztán azért, mert az adott pillanatban lenne rá lehetőség, nem fog kialakulni erekció, mint ahogyan egy terített asztal mellett sem mindig éhes az ember” – hangsúlyozta Szűcs doktor. Hozzátette azonban, hogy ha a szexuális kapcsolathoz elegendő erekció elérése vagy fenntartása tartósan vagy állandóan sikertelen, úgy feltétlenül javasolt segítséget kérni. Az első lépés lehet akár háziorvossal vagy urológus szakorvossal történő konzultáció is, de ha van rá mód, célszerű rögtön andrológiai szakrendelést felkeresni.

Hogyan kezelhetőek a merevedési zavarok?

A szakember hangsúlyozta, hogy mivel az erekció egy igen összetett folyamat, a merevedési zavarok okainak feltárása is szerteágazó, hosszas kivizsgálást igényel. Ezenkívül már az első alkalommal úgynevezett "tesztgyógyszert" írhat fel az orvos, majd a kontrollvizsgálatok során összevetik a beteg azzal kapcsolatos tapasztalatait és leleteit. Mindezekből együttesen áll össze végül a javasolt terápia. „Nem szabad elfelejteni, hogy a merevedési zavar súlyosabb betegségek korai figyelmeztető jele is lehet, így akár érelmeszesedésre, szívbetegségre, magas vérnyomásra, vagy éppen cukorbetegségre is utalhat. Nagyon fontos tehát a kockázati csoportba tartozó betegek belgyógyászati és kardiológiai kivizsgálása, amely így szintén sokszor a rutin kivizsgálás részét képezi” – tette hozzá.

Dr. Szűcs Miklós andrológus-urológus szakorvos. Fotó: magánarchívum

A napjainkban elérhető gyógyszerek kapcsán kifejtette, hogy azok jellemzően ugyanazon elv alapján fejtik ki hatásukat. Egy enzimet gátolva – szexuális inger hatására – kitágítják a pénisz ereit, így a barlangostestek jobban meg tudnak telni vérrel. Mára számos ilyen gyógyszer van forgalomban, amelyek mind más-más hatásidővel, mellékhatásprofillal bírnak. Az orvosok így a páciens igényeire szabva, egyéb betegségeit figyelembe véve választhatják ki a leginkább megfelelő készítmény. A lehetséges mellékhatások között enyhébb panaszok szerepelnek, mint a fejfájás, kipirulás, orrdugulás, gyomorsav-túltermelődés, derék- és izomfájdalmak. Azt a tévhitet azonban eloszlatta Szűcs doktor, hogy a potencianövelő gyógyszerek szívrohamot vagy vérnyomás-kiugrást okozhatnának. „Ha a páciens nem szed olyan gyógyszert, amely mellett ellenjavallt a potencianövelő felírása, illetve ha a páciens egészségi állapotának megfelelően maga a szexuális aktus sem ellenjavallt és az orvos felírta a gyógyszert, akkor az biztonsággal szedhető.”

Orvosi kezelés a pirulákon túl

Kitért rá, bizonyos gyógyszerek, így például nitrát típusú értágítók szedése mellett nem alkalmazhatók potencianövelő tabletták. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a páciens tájékoztassa a kezelőorvost tartósan szedett gyógyszereiről. Ilyen esetekben helyileg ható, merevedést fokozó kenőcsök nyújthatnak segítséget, amelyeknek lényegében nincs mellékhatása, és főként enyhébb, illetve pszichés eredetű problémákkal szövődő erekciós zavarok kezelésére szolgálnak. A tabletták és kenőcsök mellett elérhető továbbá injekciós készítmény is, amely a gyógyszeres kezelés hatástalansága esetén hozhat javulást. Ezt a betegnek – orvosi betanítást követően – saját magának kell beadnia.

Mindazonáltal a gyógyszeres kezelés csupán a terápia egy része. „A normál szexuális élethez az elme és a test együttműködésére van szükség. Éppen ezért, ha a merevedési zavar kiváltó okai között érzelmi probléma is valószínűsíthető, például depresszió, szorongás, stressz, párkapcsolati konfliktusok, akkor nagyon fontos ezek megoldása, akár szakember segítségével. Olykor előfordul továbbá az is, hogy éppen a pszichés problémákra szedett gyógyszerek okoznak merevedési zavart, amire pedig az adott gyógyszer elhagyása vagy a kezelés módosítása jelenthet megoldást” – magyarázta dr. Szűcs Miklós. Kiemelte, jelentős szerepe van a beteg életmódjának is. A helyes étkezési szokások meghonosítása, a dohányzás, az alkohol- vagy a kábítószer-fogyasztás elhagyása, valamint a rendszeres testedzés önmagában is jelentős javulást hozhat. Ezek hatására ugyanis olyan folyamatok erősödnek fel a szervezetben, amelyek nélkülözhetetlenek az egészséges erekció létrejöttéhez.

Az internetről beszerzett csodaszerek veszélyei

Miközben a bevezetőben említett felmérés szerint csak a merevedési zavarokkal küzdő férfiak szűk kisebbsége fordul orvoshoz, addig sokkal magasabb arány képviselnek, akik egyéb úton igyekeznek megoldást keresni. Az érintett párok 58 százaléka, közel háromötöde nyilatkozott úgy, hogy vásárolt már potencianövelést ígérő készítményt: a férfiak inkább az internetről rendelnek, míg a nők többnyire a drogériákat részesítik előnyben. A megkérdezettek negyede vélekedik úgy, hogy az internetről nyugodtan be lehet szerezni bármilyen szexuális segédeszközt, így akár merevedési zavarok kezelésére szolgáló termékeket is. Sőt, sokan inkább választják ezt, mintsem elmenjenek orvoshoz, vagy legalább beszéljenek egy gyógyszerésszel. Csakhogy a szakorvos szerint ezzel magukat sodorják veszélybe.

„A szexshopok és különböző internetes boltok általában véve nem nevezhetők megbízhatónak. Ugyan léteznek enyhe panaszokra jó hatású étrend-kiegészítők, de az ilyen helyeken sokszor tiltott hatóanyagokkal kevert szereket vagy egyenesen hamisított gyógyszereket árusítanak. Mi több, a hirdetésekben nem ritkán orvosok nevével is visszaélnek, hamis ajánlásokat feltüntetve” – hangsúlyozta dr. Szűcs Miklós. Hozzátette, mivel bizonyos esetekben a valódi potencianövelő gyógyszerek alkalmazása is ellenjavallt, valamint a hamisított, ismeretlen eredetű és összetételű készítmények révén veszélyes anyagok kerülhetnek a szervezetbe, ezért a nem megbízható helyről vásárolt készítmények legjobb esetben is csupán hatástalanok. Rosszabb esetben viszont súlyos egészségkárosodást, akár halált okozhatnak. „Semmiképpen sem javaslom, hogy bárki is ilyen forrásból szerezzen be potenciajavító "gyógyszert". De még vitaminok és egyéb étrend-kiegészítők vásárlásakor is mindig győződjünk meg a forgalmazó és a gyártó hitelességéről.”

A szakember szerint enyhe merevedési zavarok esetén segíthetnek az E-vitamint, ginzenget, arginint és egyéb igazoltan jó hatású összetevőket tartalmazó étrend-kiegészítők. Ez is csak akkor érvényes azonban, ha nem áll fenn a háttérben szervi probléma, amit kizárólag orvosi vizsgálattal lehet kizárni. „Ha egy férfinak egészségügyi problémája van, akkor orvoshoz kell fordulni. Az emberek legnagyobb része nem azért fordul orvoshoz, mert szeret orvoshoz járni, hanem mert az orvosi vizsgálat és a tapasztalat alapján meghozott terápiás döntés az, ami ténylegesen segít. A merevedési zavar esetén is ugyanez a helyzet. Nem azt mondom, hogy egyetlen szexuális kudarc máris orvosi vizsgálatot igényel, de ha a merevedési zavar tartósan fennáll, akkor azt ki kell vizsgálni. Azoknak a férfiaknak, akik félnek beszélni a problémájukról, azt tudom üzenni, hogy egy megértő orvossal való konzultáció sokkal gyorsabb és hatékonyabb megoldást nyújt, mint a halogatás” – summázott Szűcs doktor.