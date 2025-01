IBS férfiaknál: megduplázhatja a merevedési zavarok veszélyét

Erektilis diszfunkcióról, avagy merevedési zavarról beszélünk, ha egy férfinél megfelelő nemi vágy ellenére sem jön létre elégséges hímvessző-merevség a szexuális együttléthez. Ez az egyik leggyakoribb szexhez kötődő panasz a férfiak körében: becslések szerint a 40 év feletti korosztály tagjainak felét érinti valamilyen mértékben a probléma. Mint az a Clevelandi Klinika összefoglalójából kiderül, a jelenség hátterében számos kiváltó ok meghúzódhat, beleértve érrendszeri, idegrendszeri és hormonzavarokat, illetve pszichológiai tényezőket egyaránt. Általában véve elmondható, hogy a kockázatot fokozza az öregedés (40 év feletti életkor), a cukorbetegség, az elhízás, a depresszió, a fizikai inaktivitás és a dohányzás.

A férfi potenciazavarok hátterében többféle kiváltó ok is meghúzódhat. Fotó: Getty Images

Sőt, a Sexual Medicine című folyóiratban most megjelent egyik tanulmány szerint e sorba illeszkedhet az irritábilis bél szindróma is, amelyről korábbi cikkünkben írtunk részletesen. A perui César Vallejo Egyetem kutatói 133 egyetemi hallgató körében mérték fel az emésztőrendszeri és szexuális panaszok előfordulását. Így derült fény arra, hogy IBS mellett több mint kétszer gyakrabban jelentkeznek merevedési zavarok még az egyébként fiatal, 19-24 éves férfiaknál is – írja a ScienceAlert. Mivel az IBS-hez köthető tünetek kialakulásában ugyancsak szerepet játszhatnak lelki tényezők, elképzelhető, hogy a kétféle panasz a közös kockázati faktorok miatt lép fel sok esetben párhuzamosan. De ugyanígy az is lehetséges, hogy az IBS közvetetten, a hormonális folyamatokat befolyásolja fejt ki negatív hatást a férfiak potenciájára.

Hasonlóképpen az sem kizárható a tanulmány szerzői szerint, hogy az IBS okozta életminőség-romlás vált ki olyan érzelmi és mentális változásokat, amelyek aztán a szexuális teljesítőképességet is negatívan befolyásolják. Mindenesetre a megfigyelt összefüggés hátterében meghúzódó pontos kapcsolat feltárása érdekében további kutatásokra lesz szükség a témában.