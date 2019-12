A merevedési zavar pszichés okai

Az orvosok szerint ezek a pszichológiai faktorok sokkal gyakoribbak, mint az ember gondolná és az esetek nagy részében valamilyen fizikai ok áll a mentális probléma mögött. Gyermekkori bántalmazás, szexuális trauma, mind-mind hatással lehet a felnőttkori szexuális életre. A szakértők szerint a leggyakoribb okok a következők lehetnek:

Stressz

A 21. század egyik népbetegsége sok más egészségügyi panasz mellett a merevedési zavarért is felelőssé tehető. Bármi legyen is a stressz forrása (munkahely, család vagy anyagiak),. Különösen nehézzé válhat a megfelelő időben a kívánt hatást elérni, hiszen már önmagában ez is lehet stresszfaktor.