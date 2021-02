Ezért jó, ha fára néz az ablakunk

A járvány kitörése óta eltelt hónapok alaposan megviselték a mentális egészségünket. Különösen a nagyvárosok lakosságának volt megterhelő a kijárási tilalom, hiszen míg egy nagy kertes ház udvarában mindenki kinyújtózhatott egy kicsit, addig a belváros stúdiólakásaiban élők számára hétről hétre szűkebb volt az otthonuk. Egy friss kutatás igazolta, hogy a mentális egészségünkre nagy hatással van az is, hogy mennyire zöld a közvetlen környezetünk, és milyen messze találhatunk fákat a lakóhelyünktől.

Ezért egészséges, ha fák közelében élünk

Korábbi tanulmányok is arra az eredményre jutottak, hogy a városi zöldterületek pozitív hatással vannak a mentális betegségben szenvedők állapotára. Mivel azonban a tanulmányhoz szükséges adatokat a vizsgált személyek önbevallásos módon nyújtották be, a kutatók szerint az eredmények sem minden esetben kellően pontosak. Emiatt egy objektívebb tényezőt is bevontak a kutatásba: az antidepresszánsok használatának mértékét.

Német kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a vizsgált személyek közvetlen lakókörnyezete és a felírt antidepresszánsok mennyisége között milyen összefüggés állhat fenn. Ehhez csaknem 10 ezer lipcsei lakos adatait elemezték, akik részt vettek a Lipcsei Egyetem Orvostudományi Karán folyó LIFE-Adult egészségügyi tanulmányban. Az adatokat összevetették a közterületen lévő fák számával, illetve a parkok közelségével is, így megvizsgálhatták, hogy az adott személy lakhelye mennyire zöld, illetve hogy érintik-e mentális betegségek. Az eredményeket a depresszióval összefüggésben lévő egyéb tényezők, például a foglalkoztatás, a nem, az életkor és a testsúly figyelembe vételével is megszűrték.

A mentális egészségünkre is jó hatással van, ha vannak fák a lakókörnyezetünkben. Fotó: Getty Images

Az eredmények ismét megerősítették, hogy a zöldövezet a mentális egészséget szolgálja: azok az emberek ugyanis, akiknek a lakókörnyezetében (100 méteren belül) fás terület húzódik, kisebb arányban használtak valamilyen antidepresszánst, mint azok, akiknek teljesen körbebetonozták az életterét. Legnagyobb arányban a kiszolgáltatottabb, rosszabb anyagi helyzetben lévők mentális egészségét rombolja a zöldövezet hiánya, ami a tanulmány szerint tovább növelheti a társadalmi egyenlőtlenségek mértékét. Az azonban nem befolyásolja a mentális betegségek kialakulását, hogy milyen fafajták vesznek körül minket.

Mivel a fák ültetése egy önkormányzat számára csekély kiadást jelent, a kutatók javasolják, hogy az eredményeiket is figyelembe véve zöldítsék a város bizonyos pontjait. A sok fa ráadásul nemcsak a mentális egészségünkre van jó hatással, de a globális felmelegedés miatti egyre szélsőségesebb körülményeket is segítenek kiegyenlíteni a városon belül a parkok.