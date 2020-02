Természetes gyógymódok ekcémára

Probiotikus hatású ételek

A probiotikumok nemcsak emésztésünknek, hanem bőrünknek is jót tesznek. Több tanulmány is szól arról, hogy kismamáknál, szoptatós anyukáknál a probiotikus ételek rendszeres fogyasztásának hatására javultak az ekcémás tünetek. A probiotikumok visszaállítják a szervezet belső egyensúlyát, csillapítják a szervezetben a gyulladásokat, ez pedig a bőrre is pozitív hatással van.

Kókuszolaj

Mire nem szabad használni a kókuszolajat? Részletek itt.

Az extra szűz kókuszolaj használata már néhány hét után látványosan javíthatja a bőr állapotát. Mindig figyeljünk rá, hogy jó minőségű, organikus terméket vásároljunk - ha sikerül, használjuk bátran arcunkra és testünkre is!

Az aloe vera hatékonyan enyhítheti azekcémaokozta viszketést

Halolaj

Halolajkapszula szedését is érdemes megfontolni, mert az ebben található omega-3 zsírsavak jótékony hatást gyakorolnak szinte az egész szervezetre. Hogy mennyi ideig és mekkora mennyiséget szedjünk, érdemes bőrgyógyásszal is konzultálni.

Aloe vera

Az ekcéma által okozott viszketést, kipirosodást sikeresen enyhítheti a gyógynövényboltokban kapható aloe vera gél, de a közvetlenül a növény leveléből kinyert nyálkás folyadékot is bátran a bőrünkre kenhetjük. Gyulladáscsökkentő és bőrnyugtató hatású, hűsít, valamint enyhíti a viszketést. Ha bolti gélt veszünk, akkor győződjünk meg róla, hogy alkoholmentes legyen.

Nedves tekercselés, borogatás

A száraz, hámló bőrnek jót tehet, ha nedves gézzel tekerjük be, illetve borogatjuk az érintett területet. Így csökken a hámlás, a viszketés, különösen, ha borogatás előtt a bőrt hidratáló, speciálisan száraz vagy ekcémás bőrre készült krémmel kenjük be.

Forrás: prevention.com