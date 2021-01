Az életválságokkal szembesülő vallásos emberek olyan érzelemszabályozási stratégiákra támaszkodnak, amelyeket a pszichológusok is alkalmaznak - derül ki egy új tanulmányból, amelyet a Journal of Religion and Health folyóirat közölt. A nehézségekkel kapcsolatos pozitív gondolkodásmódot keresik, ezt a gyakorlatot a pszichológusok "kognitív átértékelésként" ismerik. Ők általában bíznak abban is, hogy képesek megbirkózni a nehézségekkel, ezt a tulajdonságot úgy hívják, hogy "megküzdeni az önhatékonysággal". Kimutatták, hogy mindkettő csökkenti a szorongás és a depresszió tüneteit.

A vallásos és vallástalan emberek megküzdési stratégiái közel állnak egymáshoz. Fotó: Getty Images

"Úgy tűnik, hogy a vallásos emberek ugyanazokat az eszközöket használják, amelyeket a pszichológusok szisztematikusan hatékonyként azonosítottak a közérzet javítása és a szorongás elleni védelemben. Ez arra utal, hogy a tudomány és a vallás egy oldalon állnak, amikor a nehézségekkel kell megküzdeni" - mondta a kutatásban részt vevő Florin Dolcos, az Illinois-i Urbana-Champaign Egyetem pszichológia professzora. Munkájukat részben korábbi tanulmányok indították el, amelyek kimutatták, hogy a vallásos emberek hajlamosak olyan megküzdési stratégiát alkalmazni, amely nagyon hasonlít a kognitív átértékelésre - írja a Neuroscience News.

Az érzelemszabályozás módszerei

"Például amikor valaki meghal, egy vallásos ember azt mondhatja: "most már Istennel vannak", míg aki nem vallásos, azt: "legalább már nem szenvednek" - mutatott rá Dolcos. Mindkét esetben az egyén megkönnyíti a helyzet pozitívabb értelmezését. Annak megállapítására, hogy a vallásos emberek támaszkodnak-e az érzelemszabályozásban az újraértékelési stratégiára, és hasznot húznak-e belőle, a kutatók 203 olyan résztvevőt toboroztak, akiknek nem voltak depressziós vagy szorongásos klinikai tünetei. A vizsgált alanyok közül 57 válaszolt a vallásosságuk vagy a spiritualitásuk szintjére vonatkozó kérdésekre is.

A kutatók arra kérték a résztvevőket, hogy válasszanak az attitűdjeiket és gyakorlatukat leíró lehetőségek közül. "Megkérdeztük őket a megküzdési stílusukról. A vallásos megküzdés esetében, hogy megpróbálnak-e megnyugvást találni vallási vagy szellemi meggyőződésükben. Hogy milyen gyakran értékelik újra a negatív helyzeteket, hogy megtalálják a pozitívabb megközelítési módot, vagy inkább elnyomják az érzelmeiket" - mondta a kutatásban szintén részt vevő Kelly Hohl végzős hallgató.

Vallásos vagy vallástalan attitűdök és megküzdés

A kutatók emellett értékelték, hogy a résztvevők mennyire bíznak benne, hogy megbirkóznak a dolgokkal, és olyan kérdéseket tettek fel, amelyek célja a depresszió és a szorongás tüneteinek mérése. Hohl elmondta, hogy összefüggéseket keresett a megküzdési stratégiák, a vallási vagy vallástalan attitűdök és gyakorlatok, valamint a szorongás szintje között. Mediációs elemzést is végzett, hogy meghatározza, mely gyakorlatok befolyásolják kifejezetten az eredményeket, például a depressziót vagy a szorongást.

Mindenki szorong, ha valós vagy vélt veszélyt érzékel. Sőt, az tart életben és kényszerít biztonságos viselkedésre bennünket, hogy el akarunk menekülni, ha ijesztő dolgokat fedezünk fel. Ez azonban néha túlmegy az egészséges határon. És akkor valamit tenni kell. Amikor a szorongás rendszeresen, valódi fenyegetés nélkül is megjelenik, negatív hatással van a testi egészségre, a hangulatra, az érzelmi jólétre és a másokkal való kapcsolattartásra. Részletek!

"Ha csak a vallásos megküzdés és az alacsonyabb szorongás kapcsolatát vizsgáljuk, akkor nem tudjuk pontosan, melyik stratégia segíti elő ezt a pozitív eredményt. A mediációs elemzés segít meghatározni, hogy a vallásos emberek az átértékelést használják-e a szorongásuk csökkentésének hatékony módszereként" - mondta a kutatásban szintén részt vevő Sanda Dolcos pszichológia professzor. Hozzátette: az elemzés azt is megmutatja, mekkora az egyén bizalma abban, hogy képes kezelni a válságokat. Ez egy másik tényező, amely kevesebb depresszióval és szorongással jár együtt. Megállapították, hogy ha az emberek vallásos megküzdést alkalmaznak, akkor csökken a szorongásuk vagy a depressziós tüneteik mértéke.

A kognitív újraértékelés és az önhatékonysággal való megküzdés hozzájárult a szorongás tüneteinek csökkentéséhez - állítják a kutatók. A tanulmány megállapításai a vallásos kliensekkel dolgozó klinikai pszichológusok számára fontosak Hohl szerint. Ezért beszélni kell a papokkal vagy az egyházi vezetőkkel, akik elősegíthetik, hogy ezt a fajta átértékelési módszert a hívőkkel találkozó papok megértsék, ezáltal erősítsék a hívők ellenálló képességét a stresszel szemben.