Mostantól így is lehet mentőt hívni

Közleményben adta ki az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), hogy a legsürgősebb esetekben - például újraélesztésnél - átlagosan 12 perc alatt érnek a helyszínre. Mint írják, ez azt jelenti, hogy - bár több a feladatuk - fenn tudták tartani a gyors kiérkezési időt.

Fotó: Getty Images

Ettől függetlenül most öt új, úgynevezett gyorsbeavatkozó egységet állítanak szolgálatba Budapesten. De a hívásfogadók is kapnak szakmai támogatást, ráadásul ezentúl videókapcsolatot is létesíthetnek a segítségkérővel. De - mint a közleményben írják - átalakítják a közép-magyarországi régió szolgálatirányítási rendszerét is.

A mentők októberben 35 ezer mentési feladatot és közel 10 ezer ügyeleti beteget láttak el Budapesten és környékén. A fővárosi esetszám évről évre emelkedik.

Még mindig sokan hívják a mentőket indokolatlanul. Emiatt az OMSZ, a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara a közelmúltban közös tájékoztató kampányt indított, amelyben igyekeznek segítséget nyújtani a betegeknek abban, hogy különféle panaszok esetén kihez forduljanak, és melyek azok a súlyos, sürgős esetek, ahol valóban a mentőhívás jelenti a megfelelő megoldást.

Forrás: MTI