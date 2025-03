Ezt ne tedd soha, ha mentőt kell hívnod

A napokban fordult elő, hogy egy női bejelentő a mentőket riasztotta Pest megyében. Egy férfihez hívott segítséget, aki elmondása szerint vélhetően ittas, és több hónapja tartó lábfájdalmaira panaszkodott neki. Nem ismerték egymást, csupán az utcán elegyedtek szóba, ezt követte a segélyhívás – olvasható az OMSZ Facebook-oldalán megosztott bejegyzésben.

A probléma akkor kezdődött, amikor a mentésirányító az előírt protokollt követve megpróbált volna részletesebb, fontos információkat gyűjteni a helyzetről. A bejelentő ugyanis nem volt túl együttműködő. Saját maga nem tudott bővebben beszámolni a férfi állapotáról, de a telefonját sem volt hajlandó átadni a betegnek, mondván, hogy koszos a keze, meg egyébként is fél, hogy ellopja tőle az eszközt. Mi több, kihangosítani sem volt hajlandó a beszélgetést.

Válaszok helyett inkább a mentésirányítót szidta

Ehelyett hosszasan elkezdte ecsetelni, hogy szerinte mi a mentőszolgálat feladata. Ő maga csak segíteni akart a férfinek azzal, hogy mentőt hív hozzá, de úgy véli, ennél többre nem „kötelezhető”. A mentésirányító hiába próbálta elmagyarázni neki a kikérdezés folyamatát és fontosságát, a nő minden kérdés után csak még ingerültebbé vált. Amikor aztán a mentésirányító arról tájékoztatta, hogy a leírás alapján több hónapja tartó, tűrhető súlyosságú ízületi fájdalom egyéb panasz híján nem sorolható a sürgős szükség kategóriájába, a bejelentő elkezdte szidalmazni a szakembert és feljelentéssel fenyegetőzött. „Ha magukon múlik, meg is dögölhetünk” – csattant fel a telefonban.

Végül hirtelen ötlettől vezérelve közölte, hogy a férfinak nem is csak a lába fáj, hanem el is esett, sőt, a fejét is beütötte, ezért követeli, hogy menjen ki mentő a helyszínre. Ezután bontotta a vonalat és többszöri visszahívásra sem reagált. A mentésirányítás így kénytelen volt mentőegységet kiküldeni, amelynek megérkezésekor már sem a bejelentőt, sem a fájós lábú férfit nem találták a helyszínen. Szemtanúk elmondása szerint a nő a telefonbeszélgetés után azonnal elviharzott, kisvártatva pedig a segítséget kérő férfi is odábbállt.

Az Országos Mentőszolgálat csütörtökön egy videót is közzétett, amelyben lépésről lépésre bemutatják a helyes mentőhívás gyakorlatát. Arról pedig, hogy milyen esetekben szabad egyáltalán mentőt hívni, az OMSZ honlapján olvashatsz bővebben.

Borítókép: OMSZ