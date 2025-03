Sétálás közben hirtelen összeesett a 20 év körüli nő

A Dunántúlon gomolyfelhők képződnek, míg a középső és délkeleti tájakon tovább szakadozik a felhőzet. Elszórtan - főként a középső országrészben - alakulhatnak ki záporok, a nyugati határvidékre esetleg egy-egy zivatar is besodródhat. Keleten, északkeleten azonban egész nap borult maradhat az ég, és a tartós eső is egyre kevesebb helyen várható. A sokfelé élénk északi szelet a Dunántúlon nagy területen erős, nyugaton néhol viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakul. Késő estére 5 és 10 közé hűl le a levegő. Hidegfront robog át az országon.