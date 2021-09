Koronavírus: ezt tudjuk eddig a mű variánsról

Noha világszerte továbbra is a koronavírus delta variánsa domináns - ez okozza a legtöbb új fertőzést és megbetegedést - az Egészségügyi Világszervezet (WHO) augusztus végén újabb variánst sorolt az érdeklődésre számot tartó változatok közé. A WHO közlése szerint a B.1.621 elnevezésű, a görög ábécé szerinti mű variánson "rajta kell tartanunk a szemünket". Ugyanis olyan mutációkat hordoz, amelyek miatt feltételezések szerint sikeresen képes kijátszani a korábbi változatokkal szemben hatékony(abb)an működő immunvédelmet - írja a health.com.

A titokzatos mű variáns

Valójában nem egy újonnan felfedezett és berobbant variánsról van szó: a műt először januárban azonosították Kolumbiában. Azóta viszont újabb és újabb mű variáns okozta fertőzéses esetet azonosítanak világszerte, a többi között Dél-Amerika számos országában, az Egyesült Királyságban - ahol Európában elsőként "vette át az uralmat" a delta variáns -, az Egyesült Államokban és Hongkongban.

Az már biztosnak tűnik, hogy a mű is olyan genetikai változásokkal bír, amelyek befolyásolják a vírus bizonyos jellemzőit, beleértve az általa okozott megbetegedés lefolyásának súlyosságát, a vírusátvitel sebességét, közösségi terjedését és egyéb járványügyi hatásait, amelyek alapján globális közegészségügyi kockázatot jelenthet - közölte a WHO. A szervezet szerint azonban további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik ez a variáns, és valójában mire képes.

A delta variánssal fertőzött betegeknél csak napokkal az után jelentkeznek az első tünetek, hogy a szervezetükbe bejutott a koronavírus. A Hongkongi Egyetem friss kutatása szerint - melyet a Nature is publikált - azok az emberek, akik ezzel a mutációval fertőződtek meg, nagyobb arányban terjesztik a vírust már az első tünetek megjelenése előtt, mint a korábbi változatokkal fertőzöttek.

Mennyire kell aggódnunk a mű miatt?

A mű variáns még nem annyira elterjedt, mint más, a WHO által szintén az érdeklődésre számot tartó változatok közé sorolt variáns. Úgy tűnik, hogy jelenleg az új fertőzések kevesebb mint 0,1 százalékáért felelős, bár tény, hogy bizonyos országokban, például Kolumbiában és Ecuadorban jóval magasabb az ezzel megfertőződöttek aránya. Előbbiben az újonnan regisztrált esetek 39 százaléka köthető hozzá, utóbbiban 13 százaléka.

Mindeddig azonban nem került fel az amerikai járványügyi hivatal (CDC) listájára sem az érdeklődésre számot tartó, sem az aggodalomra okot adó változatok közé. "Az is érdekes, hogy egyáltalán azt a szintet elérte, hogy a WHO érdeklődésre számot tartó változattá nyilvánítsa" - nyilatkozta a health.com-nak William Schaffner, a Vanderbilt Egyetem Orvosi Karának professzora.

Amesh A. Adalja - afertőző betegségekszakértője -, a Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ vezető kutatója egyetért azzal, hogy jelenleg nincs ok pánikra a mű variáns miatt. "Az embereknek nem kell aggódniuk emiatt, hiszen folyamatosan újabb és újabb változatok jönnek létre" - mondta. Véleménye szerint a mű nem fogja "beelőzni" a delta variánst - noha már a világ 39 országában jelen van.

Ahogy arról korábban már írtunk, a dél-amerikai országokban, például Chilében, Peruban és Argentínában egyelőre nagyobb gondot okoz a lambda variáns, amit a WHO június 14-én sorolt az érdeklődésre számot tartó változatok közé, és amely a védőoltások ellenére egyre magasabbra tornázza az új fertőzöttek számát ezekben az országokban. Szakemberek szerint ez a lambda variáns két kritikus virológiai jellemzőjének köszönhető: annak, hogy fertőzőképesebb, mint a brit változat, emellett hatékonyan képes kijátszani a vakcinákkal, vagy a természetesfertőzéskövetkeztében kialakult immunvédelmet.