Az amerikai járványügyi központ (CDC) a napokban frissítette tanácsait a koronavírus-fertőzés elkerüléséhez. A bevezetőben említetteken kívül mindenkinek az ajánlja, hogy minden nap figyelje egészségét: testhőmérsékletét, hogy köhög-e, küzd-e légszomjjal vagy a COVID-19 egyéb tüneteivel. Emellett tisztítsa és fertőtlenítse a gyakran megérintett felületeket a közös helyiségekben.

A COVID-19 elleni védekezésnél a kissé bizarr ötletek is beválhatnak. Fotó: Getty Images

Fontos a személyes háztartási cikkek megosztásának elkerülése. Még otthon se osszunk meg másokkal edényeket, poharakat, bögréket, evőeszközöket vagy törölközőket, és ne fogadjunk el ilyeneket másoktól. Használat után alaposan el/ki kell mosni ezeket. Ha valaki megbetegszik, különüljön el - egy saját szobába - a vele együtt élő többi háztartásbelitől és háziállatoktól. Ha a többiek mégis a beteg közelében maradnak, maszkot kell viselniük. Ha lehetséges, a beteg használjon külön fürdőszobát, viseljen maszkot mások jelenlétében, ügyeljen arra, hogy köhögéskor vagy tüsszentéskor textília borítsa a száját és az orrát. A használt textíliákat bélelt kukába dobja ki, és gyakran mosson kezet. Nem készíthet vagy szolgálhat fel ételt, vagy segíthet másoknak ebben. Aki további tanácsokat keres, a hivatalos magyar koronavírus oldalon lévő összefoglalót böngészheti.

Az erős tüdő mindig jól jön

Az erős tüdő akkor is jól jön, ha éppen nem fenyeget járványos légúti betegség, de abban is segít, hogy megőrizzük egészségünket, vagy gyorsabban felépüljünk egy fertőzésből, akár a COVID-19-ből is. Szerencsére a szakértők szerint - írja a Woman's World magazin - a légzőszervek egészségének javítása olyan egyszerű módszerekkel is lehetséges, mint a TV előtti pihenés, vagy a csokoládé nassolás. Lehet, hogy ez túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen, de e "könnyű" módszerekre is megvan a magyarázat. Lássuk a kellemes módszereket!

Játsszon szájharmonikán!

A kutatók azt állítják, hogy a szájharmonikán való napi néhány perces játék 27 százalékkal könnyebbé és mélyebbé teheti a légzést, és mintegy 30 százalékkal növelheti a tüdő kapacitását.

Pihenjen a TV előtt!

A tüdőbe jutó oxigénmennyiség 20 százalékos növelése érdekében egyszerűen feküdjön a hasán mellkasával egy párnán, és lélegezzen az orrán keresztül, miközben tévézik. Kutatások szerint az orrmelléküregek egy olyan vegyületet (nitrogén-monoxidot) szabadítanak fel, amely megnyitja a légutakat, továbbá rontja a vírusok esélyét, hogy bejussanak a szervezetbe, és mellkason fekve ez a mikrobaölő anyag mélyebbre juthat a tüdőbe.

Nassoljon étcsokoládét!

Az ezekben található flavonoidoknak nevezett gyulladáscsökkentő vegyületek a tüdőre is pozitív hatással vannak. A Pittsburghi Egyetemen zajlott vizsgálatok szerint napi 5-6 deka étcsokoládé 32 százalékkal csökkentheti a bronchitis és a makacs köhögés kockázatát. A csokoládé jótékony hatását más kutatások is megerősítették.

Szedjen D-vitamin tartalmú kiegészítőket!

Ha a napi legnagyobb étkezéskor vesszük be, 50 százalékkal több D-3-vitamint szív fel a szervezetünk egyes kutatások szerint. Ez azért jó hír, mert az optimális D-3 szint 70 százalékkal csökkenti a tüdőbetegségek, és hétszeresen a COVID-19 szövődményeinek kockázatát. Orvosi vélemény szerint a D-3 segíti az immunsejteket a baktériumok elpusztításában az egészséges szövetek károsítása nélkül.

Egy német fizikusokból és más specialistákból álló tudományos team nemrégiben közzétette azokat az ajánlásokat, amelyek betartásával jelentősen mérsékelhető a beltéri koronavírus-fertőzés veszélye. A lipcsei Leibniz Troposzférikus Kutató Intézet honlapján jelent meg az a tanulmánynak is beillő felhívás, amelyben több német tudományos intézet kutatói foglalták össze álláspontjukat a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozásához szükséges lépésekről. Részletek!

Tegye a zuhanyfüggönyt a mosásba!

A zuhanyfüggönyök órákig nedvesek maradnak, így a tüdőt irritáló baktériumok és a penész szaporodási területévé válnak. Ha hetente egyszer bedobjuk a függönyt a mosásba, teljes mértékben megszabadulhatunk e kellemetlen kórokozóktól, amelyek egyébként megnövelik atüdőgyulladáselőfordulásának esélyét.

Vegyen sókúrát!

Aki már régóta küzd azzal, hogy nem tud teljesen felgyógyulni nátha, orrmelléküreg-gyulladás vagy más légúti betegség után, megpróbálkozhat a sóval. A nedves, sós levegő belélegzése ellazítja a légutakat és fellazítja a nyálkát, így könnyebb kiüríteni, ami 25 százalékkal csökkenti a gyógyulási időt brit kutatások szerint. A kúrához két evőkanál tengeri sót kell összekeverni két csésze forró (nem forrásban lévő) vízzel, s egy törülközősátor alatt ezt a meleg, sós levegőt 10 percig kell inhalálni.