„Mindenkinek szüksége van egy segítő kézre időnként” - Csernák Krisztinával, 2024 Civil Egészséghősével beszélgettünk

2024-ben Csernák Krisztina pszichológust, egészségszakpszichológust választották meg az Év Civil Egészséghősének. Krisztina Kecskeméten él és itt dolgozik pszichológusként, egyszerre áll helyt a kórházi ellátásban, egy intenzív osztályon, illetve privát praxisában is tevékenykedik. Munkája bizonyos részét „civilben” végzi, ingyenes pszichológiai előadásokat, ismeretterjesztő foglalkozásokat is tart, illetve felhívja a fiatalok figyelmét: depresszióval, lelki problémákkal szakemberhez fordulni egyáltalán nem ciki, hanem nagyon is vagány, támogatandó dolog!

„A terápiás csoportokban egymást erősítik az emberek”

Az elismerés nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el, főleg amiatt, mert a szakmai zsűri elbírálását követően közönségszavazás juttatta az első helyre. „Pszichológusként nem nagyon szokott az ember ilyen jellegű elismeréseket kapni. Viszonylag ritkák az Egészséghősök díjhoz hasonló társadalmi visszajelzések, ennek pedig az az oka, hogy nagyon diszkrét szakmánk van. Általában négyszemközt dolgozunk egy-egy emberrel, a szobából pedig a titoktartás minden szabályát betartva nem mehet ki információ. Ez ugyanígy igaz abban az esetben is, ha csoportos foglalkozást tartunk. Ennek tudatában külön öröm, hogy ilyen nagyszámú szavazattal ismerték el a munkámat” – hangsúlyozta Csernák Krisztina.

A pszichológus 2008-as pályakezdése óta végez kórházi munkát. Fotó: Csernák Krisztina.

A pszichológus 2008-as pályakezdése óta végez kórházi munkát, a szakmáján belül pedig jelentős változást hozott az egészségszakpszichológia szakvizsga teljesítése. Ennek birtokában a kórházi ellátáson belül a szomatikus ellátás felé fordult: olyan emberekkel is dolgozhat, akiknek a személyiségükben nem volt azelőtt komoly pszichés probléma, de valamilyen baleset, betegség vagy más okból kifolyólag traumát éltek át, ez pedig a lelki egészségükre is kihatott. Egyike annak az alig egy tucatnyi pszichológusnak, aki hazánkban jelenleg intenzív osztályon dolgozik. Magánellátásban pedig pszichoterapeutaként is tevékenykedik, nagy hangsúlyt fektetve a csoportos terápiákra. Vallja, hogy az egymásból erőt merítő betegek gyógyulása is gyorsabb és hatékonyabb lehet ilyen módon. Önismereti és veszteségfeldolgozó csoportokkal is dolgozik, a későbbiekben pedig tovább bővítené ezen lehetőségek listáját.

Sokan nem kaphatják meg a szükséges segítséget

Egy tragikus esemény az ő életét is megváltoztatta, ami miatt társadalmi felelősségvállalás keretében az elmúlt években rendszeresen vállal munkaidőn kívüli ingyenes előadásokat, érzékenyítő foglalkozásokat is. „A férjemnél 2020-ban diagnosztizáltak daganatos betegséget, majd alig hét hónap leforgása alatt elveszítettük őt. Ebben a nehéz időszakban egészségügyben dolgozóként és magánemberként is rengeteg támogatást kaptam kívülről, amiért azóta sem tudok elégszer hálát mondani. Ahogy az elmúlt három és fél év során haladtam előre a személyes gyászom feldolgozásában, úgy szedtem össze erőt magamban ahhoz, hogy vissza is adjak a társadalomnak abból a támogatásból, amiben én is részesültem” – mondta el a pszichológus.

Nagyjából egy évvel ezelőtt indította el Empátia program nevű kezdeményezését, amellyel azoknak biztosítana segítséget, akik nehéz élethelyzetük miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy szakemberhez forduljanak. Az anyagi gondok és a hosszú várólisták miatt rengeteg ember nem részesül olyan pszichológiai ellátásban, amely indokolt lenne. Krisztina szerint időnként mindenkinek szüksége van egy segítő kézre, ami a bizonytalan élethelyzetben megerősítést nyújthat. „Munkám során az egészségügyi ellátásnak mind a két szegmensét látom. Egyrészt az állami ellátást, ahol nagy a terheltség, nehéz elérni szakembereket, a várólisták pedig egyre csak nőnek. Másrészt pedig látom a magánszférát is, ahol szintén kapacitáshiánnyal küzdenek, sokak számára pedig a magánorvos nyújtotta, hosszas terápiák költségei nem vállalhatóak. A COVID-19 pandémia, majd az azóta is húzódó gazdasági krízis miatt sokaknak nem maradt pénz pszichológiai segítséget kérni. Az Empátia program - ahogy a nevében is rejlik - tulajdonképpen együttérzésből, szívélyességből fakadó, ingyenes foglalkozás” – hangsúlyozta Csernák Krisztina.

Az anyagi gondok és a hosszú várólisták miatt rengeteg ember nem részesül olyan pszichológiai ellátásban, amely indokolt lenne. Fotó: Csernák Krisztina.

A pszichológiai előadásokat havi rendszerességgel hirdette meg, amelyre más szakemberek is bekapcsolódtak, új arculatot nyújtva az összejöveteleknek. A veszteségfeldolgozáson túl például stresszkezeléssel, iskolapszichológiával és pszichoterápiával kapcsolatos előadásokra is várták az embereket. A szakember megalapította az Empátia Pszichológiai Központot is, így az előadások immár saját helyen tudtak folytatódni. „A célunk az, hogy az Empátia program segítségével minél több embert megszólítsunk, és felhívjuk a figyelmet a lelki egészség megőrzésének fontosságára. Ez így is történik: a program kezdi kinőni jelenlegi kereteit. Jövő év elejére például van már meghívásunk az egyik gimnáziumba, ahol a fiatalokat arra szeretnénk edukálni: pszichológushoz fordulni nem ciki, hanem egy vagány dolog, ami segítheti az önismeretet és a fejlődést” – mondta el a pszichológusnő.