Mit jelenthet a véres széklet?

Érthető módon sokan rémülnek meg, miután a vécéről felállva a székletükben vagy a toalettpapíron vér nyomait vélik felfedezni. A tünet ijesztő, és valóban súlyos betegségeket, akár daganatot is jelezhet, ugyanakkor a rektális vérzés hátterében rengeteg más ok is állhat. Színe, mennyisége és rendszeressége alapján is következtethetünk bizonyos betegségre, fontos ugyanakkor, hogy mindenképpen forduljunk vele orvoshoz, a pontos diagnózist ugyanis csak a szakember tudja majd felállítani.

Vércsíkok a vécépapíron? Komoly veszélyt jelezhetnek. Fotó: Getty Images

A véres széklet okai

A székletben található vér többféle módon jelentkezhet attól függően, hogy a szervezet mely részéből ered. Míg a friss, piros vér többnyire az alsó bélszakaszból származik, addig a nagy mennyiségű, sűrűbb állagú, bordós vérzés utalhat a felsőbb bélszakasz, vagy a nyelőcső kóros állapotára. Fontos tudni, hogy nemcsak a vörös, hanem a szurokfekete színű széklet is tartalmazhat vért. Ebben az esetben a tápcsatornán, a felsőbb bélszakaszon, vagy akár a gyomron, nyelőcsövön áthaladó, emésztett vér színezheti feketére az ürüléket.

1. Aranyér

Az aranyér a végbél és az anus körüli vénák duzzanata.

Hatására élénkpiros vér jelenhet meg a széklet tetején vagy a WC-papíron.

Gyakran kíséri fájdalom vagy viszketés.

2. Anális repedés (fisszúra)

A végbélnyílás körüli bőr sérülése, ami általában székrekedés vagy kemény széklet miatt alakul ki.

Élénkpiros vérzés, amelyet gyakran fájdalom kísér.

3. Gyomor- vagy nyombélfekély

A gyomorban vagy a nyombélben kialakuló fekély vérzést okozhat.

Sötét, kátrányos széklet (meléna), ami emésztett vérre utal.

4. Emésztőrendszeri gyulladásos betegségek (IBD)

Crohn-betegség vagy colitis ulcerosa vérzéssel járhat.

Gyakran jár hasmenéssel, hasi fájdalommal és fogyással.

5. Divertikulózis

A vastagbél falán kialakuló kis tasakok (divertikulumok) megrepedhetnek és vérzést okozhatnak.

Általában fájdalommentes vérzés.

6. Polipok vagy vastagbélrák

A vastagbélben vagy végbélben lévő polipok vagy daganatok vérezhetnek.

A vér lehet élénkpiros vagy sötétebb, és gyakran nem jár fájdalommal.

7. Ételmérgezés vagy fertőzések

Bizonyos baktériumok (pl. E. coli, Salmonella) vérhas jellegű hasmenést okozhatnak.

Gyakran kíséri láz, hasi görcsök.

8. Gyógyszerek

Egyes gyógyszerek, például vérhígítók vagy nem szteroid gyulladáscsökkentők (pl. aszpirin), vérzést idézhetnek elő az emésztőrendszerben.

9. Trauma vagy idegentest

Mechanikai sérülések, például anális közösülés vagy idegentest által okozott sérülés.

Amennyiben a vérzés visszatérő problémát okoz, esetleg nagy mennyiségű vért vélünk felfedezni, illetve a széklet kátrányos, sötét színűvé válik, mindenképp javasolt felkeresni egy szakembert, aki a panaszok hátterében álló zavarokat is segíthet feltérképezni.