Mi a teendő, ha P4 a rákszűrés eredménye?

A daganatokat időben felismerni és kezelni szinte csak a szűrővizsgálatok segítségével lehet, a leleten szereplő eredmények azonban nem mindenkinek szolgálnak egyértelmű információkkal. Hogy pontosan mit is jelent, ha valakinek a leletén P4 szerepel, arról dr. Hernádi Balázst, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyászati daganatokkal foglalkozó orvosát kérdeztük.

A legfontosabb szűrővizsgálatok Mikor ellenőriztette utoljára a látását? Milyen gyakran fordul meg fogorvosnál? És a laborleletekkel minden rendben van? Ha a kérdésekre csak hosszas fejtörés után jött a válasz, akkor ideje komolyabban venni a szűrővizsgálatokat, mert a megelőzés mindig kifizetődőbb. Kattintson!

Évente szükséges a méhnyakrák szűrése

A mellrákon kívül améhnyakrákaz egyik leggyakoribb daganattípus a nők körében, melynek esetében az évenkénti rákszűrés rendkívül fontos. Ez azért is nagy jelentőségű, mert így hamar fény derülhet a rákmegelőző állapotokra, melyeket eredményesen lehet kezelni- a P4 is legtöbbször ilyen. Maga a méhnyakrák kialakulásáig hosszú idő, akár 10-15 év is eltelhet, ezért vizsgálatokkal az elváltozás még korai stádiumban kezelhető. A rákszűrés után az értékeléshez a P-skála eredményei mellett (P1, P2, P3, P4, P5) a részletes Bethesda-skála eredményeit veszik figyelembe az orvosok.

Az évenkénti rákszűréssel sok daganatot még kezelhető stádiumban felismerhetnek

P4 lett az eredmény - mit jelent?

Amennyiben valaki P4-es eredményt kap, úgy mindenképp további teendőket és vizsgálatokat igényel, hiszen ez azt jelenti, hogy jelen vannak már nagymértékben kóros sejtek - ez azonban még nem feltétlenül jelent rákot! Ilyenkor szükség van HPV-szűrésre is, valamint szövettani mintavételre, a méhnyak kúp alakú kimetszésére (más néven loop konizációra). Ez egy kisebb nőgyógyászati műtét, "egynapos beavatkozás", amely a további elemzéshez szükséges, ráadásul a kóros részt sokszor teljes mértékben el is lehet távolítani ezzel, így az ép, egészséges terület marad meg, további műtétre pedig nincs szükség.

Hogy mi a további teendő, arról a szövettan után lehet pontos információkat mondani. Amennyiben a konizáció után már csak az egészséges méhnyak maradt meg, úgy háromhavonta kontrollcitológia javasolt, majd egy év után már csak az éves rákszűrésen kell részt venni - mondja dr. Hernádi Balázs.

Abban az esetben, ha nem sikerült a problémás részt maradéktalanul eltávolítani, a konizációt meg kell ismételni (rekonizáció). Amennyiben ismételten nem vezet eredményre, illetve ha a szövettan alapján még előrehaladottabb az állapot, az életkort és a fertilitást is figyelembe véve onkológus-nőgyógyászt szükséges felkeresni a további lehetőségeket illetően (ami akár a méh eltávolítása is lehet).