"Akkor is menj el szűrővizsgálatra, ha egészséges vagy" – őszintén vallott vastagbélrákjáról a sztár

2 évvel ezelőtt, 46 éves korában James Van Der Beek színész apró változásokat észlelt a székletürítési szokásaiban. Bár nem voltak problémára utaló jelek, úgy döntött, a biztonság kedvéért orvoshoz fordul, és átesett egy vastagbéltükrözésen is. Ekkor derült ki, hogy hármas stádiumú vastagbélrákban szenved.

Az Egyesült Államokban a korai, 50 éves kor előtt megjelenő vastagbélrák előfordulási aránya az 1990-es évek eleje óta csaknem megduplázódott. 1994-ben az előfordulási arány 4,8 eset volt 100 000 főre vetítve; 2021-re ez a szám 10,1-re emelkedett.

James Van Der Beek 2025 májusában. Fotó: Getty Images

A vastagbélrák szűrése korai felismeréshez vezethet, ami javítja a túlélési esélyeket és csökkenti a kemoterápia, immunterápia vagy sugárkezelés szükségességét, magyarázta Dr. Paul Johnson onkológus-sebész a Healthline-nak. Ha a vastagbélrákot korai stádiumban észlelik, a túlélési esély több mint 90%. A betegséget lehet szűrni székletvizsgálattal, vagy inkább a vastagbél és a végbél vizsgálatára szolgáló kolonoszkópiával. Az Egyesült Államokban elérhető az úgynevezett Shield-teszt is, amely a vérből szűri a vastagbélrákot.

Életet ment a korai felismerés

A betegség szűrésére a legtöbb esetben a vastagbéltükrözést alkalmazzák. Ennek előnye, hogy a vizsgálat közben az orvosok az esetleges polipokat is el tudják távolítani a bélrendszerből, ezzel megelőzve azt, hogy rákos fejlődésnek induljanak.

A most 48 éves színész 2024 novembere óta nyíltan beszél a betegségéről, hogy felhívja mindenki figyelmét a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. Bár a vastagbélrák a második vezető halálok, időben felismerve gyógyítható. "Csak iktasd be a szűrővizsgálatokat, akkor is, ha egészséges vagy, mert sajnos a fiatal és egészséges embereket is egyre nagyobb számban érinti a betegség" - mondta a Healhline-nak.

"Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a szűrővizsgálat, akkor is, ha nincsenek tüneteid. Ha már elmúltál 45, és a családodban előfordult vastagbélrák, mindenképpen beszélj egy orvossal a lehetőségekről" - nyilatkozta korábban.