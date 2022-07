A hólyagrák csendes tünetei

A hólyagrák a húgyhólyag falából kiinduló daganattípus. Kialakulásának kockázatát növelheti a dohányzás, az életkor (leggyakrabban 55 év felett alakul ki), illetve az is, ha valakinek a családjában már előfordult a betegség. Magyarországon évente átlagosan több száz nőnél és több mint kétezer férfinál diagnosztizálnak hólyagrákot.

Gyakori vizelési inger vagy véres vizelet figyelmeztethet a bajra. Fotó: iStock

Vegyük komolyan az intő jeleket!

Ezt a daganattípust viszonylag nehéz felismerni, hiszen leggyakoribb tünetei – például a gyakori vizelési inger vagy a véres vizelet – több betegségre is utalhatnak. Vannak azonban kevésbé közismert jelek is, amelyekkel szintén érdemes tisztában lenni. Csendes, de veszélyt jelző tünet például, ha gyakran érezzük, hogy ki kell mennünk a mosdóba, de rendszerint csak pár cseppnyi vizelet távozik. Sokak számára ez nemcsak a nappalokat keseríti meg, hanem szinte lehetetlenné teszi az éjszaki pihenést is. Ilyen panaszokat azonban egy húgyúti fertőzés is okozhat, ám 55 éves kor felett nem zárható ki a daganatos megbetegedés sem. Ha tehát ilyet tapasztalunk, mindenképpen forduljunk orvoshoz!

A húgyúti fertőzés – hasonló tünetei miatt – könnyen összetéveszthető a hólyagrákkal, ám ha a panaszok több hét alatt antibiotikumos kezelés ellenére sem múlnak el , akkor feltétlen menjünk vissza az orvoshoz, mert komolyabb probléma állhat a háttérben. Intő jel lehet továbbá a vizeléskor fellépő fájdalom vagy égő érzés is. Ha egyik napról a másikra jelentkezik ilyen panasz, és rövid időn belül nem múlik el, esetleg még rosszabbodik is, mindenképpen érdemes komolyan venni.

Amikor már nagy a baj

A medencetáji- és a hát alsó részén jelentkező fájdalom már előrehaladott stádiumú hólyagrákot jelezhet. Ám az ilyen fájdalom esetén sem kell feltétlenül a legrosszabbra gondolni, mert más betegség is okozhat hasonló tüneteket, de erősen ajánlott mielőbb egy szakorvos segítségét kérni - már csak a magunk megnyugtatása végett is. A fentieken kívül okot adhat háziorvosunk felkeresésére az indokolatlan fáradtság, a gyengeség, az étvágy elvesztése és a látszólag ok nélkül bekövetkező fogyás is.

Forrás: thehealthy.com