Vércukorszint: ezek az egészséges értékek

„Először is fontos tisztázni, hogy nem mindegy, mikor történik a vércukormérés. Más-más értékeket kapunk, ha éhgyomorra, étkezést követően vagy egy cukorterhelés után mérik meg glükózszintünket” – írja lapunknak küldött közleményében dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa. Hozzáteszi, a normál, egészségesnek tekinthető – vénás vérből mért – éhomi vércukorszint 3,5–5,5 mmol/liter között mozog.

Cukorbetegeknél a 4 és 7 mmol/liter közötti éhgyomri vércukorértékek tekinthetők ideálisnak. Fotó: Getty Images

Az 5,5 és 6,9 mmol/liter közötti értékek emelkedett vércukorszintet jeleznek. „Ezek az értékek már figyelmet igényelnek a páciens részéről, hiszen a mértékadónak számító NICE (National Institute for Health and Care Excellence) intézet irányelvei szerint nagyobb kockázatot jelentenek a 2-es típusú cukorbetegség kialakulására, különösen, ha egyéb kockázati tényezőkkel is társulnak” – mondja a szakember. 7,0 mmol/liter feletti éhomi vércukorszint esetén pedig cukorbetegség áll fenn.

Terheléses vércukormérés: erre utalnak az eredmények

Amennyiben felmerül a cukorbetegség gyanúja, ám a rutin vérvétel nem mutat eltérést, akkor javasolt a terheléses cukorvizsgálat. Ennek során az éhomi mérést követően, 75 gramm cukrot tartalmazó tesztfolyadékot kell elfogyasztania a páciensnek, majd 2 óra elteltével ismételten ellenőrzik a vércukorszintjét.

Normál cukorháztartás esetén az éhomi érték 5,6 mmol/liter alatti, a tesztital elfogyasztását követő második órában pedig 7,8 mmol/liter alatt marad a vércukorérték.

Emelkedett éhomi vércukorszint (IFG) akkor vélelmezhető, ha az éhomi vércukorszint 6,1-6,9 mmol/liter közötti értéket mutat, a 120 perces érték azonban 7,8 mmol/liter alatt marad.

Csökkent glükóztoleranciáról (IGT) beszélünk, ha a tesztital elfogyasztását követő 120. percben 7,8-11,0 mmol/liter közötti értéket mérnek.Terheléses mérés esetén a 11,1 mmol/liter feletti érték diabéteszt jelent.

Sem az IFG, sem az IGT nem okoz jellegzetes panaszokat, és még nem jelent cukorbetegséget. Ugyanakkor mindkét állapot aggodalomra ad okot, mert életmódváltás nélkül nagy valószínűséggel cukorbetegség kialakulásához vezetnek.

Így árulkodik a HbA1c a vércukorháztartásról

A cukoranyagcsere állapotáról a HbA1c-érték is fontos információkkal szolgálhat. Ez az érték a glükóz hemoglobinhoz (a vörösvértestek oxigénszállító fehérjéjéhez) való kötődésén alapul. Mérésének elsősorban a már diagnosztizált cukorbetegek utánkövetésében van jelentősége, ugyanis – a hagyományos vércukorméréssel szemben – ez a paraméter nem egy pillanatnyi állapotról, hanem az elmúlt 2,5-3 hónap átlagos vércukorszintjéről ad információt.

Emellett erős prediktív értékkel bír a cukorbetegség szövődményei tekintetében. A HbA1c normálértéke 5,7 százalék alatti. Az 5,7 és 6,4 százalék közötti érték prediabéteszt, míg a 6,5 százalék feletti diabéteszt jelez. Ha azonban nem áll fenn ismert diabétesz, akkor önmagában nem elegendő ez a mérés: a páciensnek terheléses vércukorvizsgálaton is részt kell vennie.

Mennyi az ideális vércukorszint cukorbetegeknél?

„Nehéz kérdés, és ennek megítéléséhez sem lehet figyelmen kívül hagyni az egyéni szempontokat” – mutat rá dr. Porochnavecz Marietta. Hozzáteszi, bár a szakmai ajánlások meghatározzák azokat a glikémiás céltartományokat, amelyek iránytűként szolgálnak a cukorbetegek kezelésében, mégis van némi mozgástér ezekben is. A NICE által ajánlott vércukorszint-céltartományok cukorbetegek esetében:

étkezés előtt: 4-7 mmol/liter (1-es vagy 2-es típusú cukorbetegségben egyaránt)

étkezés után: 1-es típusú cukorbetegeknél 9 mmol/liter alatt; 2-es típusú cukorbetegeknél 8,5 mmol/liter alatt.

A cukorbetegek HbA1c-célértékeinek meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az emelkedett értékek egyértelműen növelik a diabétesz hosszú távú szövődményei, a mikro- és makroangiopátiás szövődmények kockázatát, míg a kockázat jelentősen csökken, ha a beteg HbA1C-értéke a 6,5-7 százalékos tartomány alatt marad. Amint arra a diabetológus szakember felhívja a figyelmet, itt is elsősorban az a cél, hogy a betegek igyekezzenek minél közelebb lenni a normálértékhez – feltéve, hogy ez nem jár a hipoglikémia indokolatlan kockázatával –, de általánosságban a vércukor 7,0 mmol/liter alatt tartására kell törekedni.