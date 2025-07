Vércukorszint: ezek az egészséges értékek – Így csökkentheted, ha túl magas

Cukorbetegek esetében alapvető fontosságú, hogy vércukorértékük a lehető legtöbbször legyen az egészséges tartományban. A nagy kilengések, illetve a gyakori és hosszan fennálló magas vércukorszint ugyanis évek alatt súlyosan károsíthatja az ereket, idegeket és különböző létfontosságú szerveket. A cukorbetegek általában tisztában vannak ezekkel a veszélyekkel, legtöbbjüknek abba a legrosszabb belegondolni, hogy a lábukat vagy akár a szemük világát is elveszíthetik.

A normál vércukorérték fontos a szövődmények megelőzéséhez. Fotó: Getty Images

Hiába a bőséges gyógyszerpaletta, a töméntelen információ, azért valljuk be: az érintettek nincsenek könnyű helyzetben. Egy életen át tartó küzdelem ugyanis a normális vércukorszint megtartása és így a rettegett szövődmények megelőzése a diéta-mozgás-gyógyszer összehangolásával. Nem is beszélve arról, hogy a vércukorértékeket a hormonális változások (például a terhesség, a menstruáció vagy a menopauza), egy enyhe fertőzés, az időjárásváltozás, sőt akár a stressz is befolyásolhatja.

Ez a céltartomány

A cukorbetegség vagy diabétesz egy szénhidrát-anyagcserezavar, amely miatt a vércukorértékek a normálistól fel- és lefelé is eltérhetnek. A vércukor szintje egészséges embereknél is folyamatosan változik a nap folyamán, de az ingadozás egy meghatározott tartományon belül marad, szemben a cukorbetegekkel. A normál éhomi, vagyis evés előtti vércukorszint a 3,9 és 6,0 mmol/liter közötti tartományban van, cukorbetegként is ez lenne az ideális. Két órával az étkezés után 7,8 mmol/l alatti számít jó értéknek.

Mozogj! Menj ki futni, biciklizni, vagy iktass be egy tempósabb sétát a környéken!