Itt a legújabb egészségügyi hóbort: folyamatos vércukormérés nem cukorbetegeknek

Egyre népszerűbb az a trend, hogy egészséges emberek is figyelik a vércukorszintjüket. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) három, erre szolgáló eszközt is jóváhagyott, amikhez bárki hozzáférhet, egészségi állapotától függetlenül. A Telex tudósított a Las Vegas-i CES techkiállításról, ahol az egyik ilyet be is mutatták Abbott Lingó néven.

A vércukormérő szenzor már jóideje segíti a cukorbetegek életét. Fotó: Getty Images

A szövetekből mér

A Lingo ránézésre ugyanolyan, mint a cukorbetegek által használt, receptre felírható glükózmonitorok, és azokhoz hasonlóan nem az erekből, hanem a bőr alatti szöveteket körülvevő folyadékból méri az értékeket. Ez egy cukorbeteg esetében nagyon hasznos, ám ha valaki egészséges, ő is megfigyelheti, hogyan változik a vércukorszintje egy nagy adag tészta vagy egy kiadós mozgás után.