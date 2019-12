Ingadozó vércukorszint: mit tehetünk?

Hányszor mérje vércukorszintjét egy cukorbeteg?

Még egészséges embereknél is kellemetlen tüneteket okoz a vércukorszint ingadozása, ami a cukorbetegekre még inkább jellemző, sőt igen veszélyes is, ha a vércukorértékek a normál tartományon kívül esnek. Pontosan ezért szükséges, hogy a cukorbetegek rendszeresen ellenőrizzék vércukorértékeiket, az önkontroll eredményeit pedig naplóba rögzítsék. Utóbbi az orvosi kontroll során is nagy segítséget nyújthat a kezelés megítélésére. Javasolt a méréseket reggel éhomra, étkezések előtt és után másfél órával, valamint lefekvés előtt végezni.

A cukorbetegségben szenvedő betegek száma világszerte rohamosan emelkedik, ez alól Magyarország sem kivétel. A betegség kialakulásáról és a kezelés lehetőségeiről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

A mérések gyakorisága elsősorban a terápiától függ: tablettás kezelés esetén elég ritkábban mérni, míg inzulinnal kezelt betegeknél sokkal gyakoribb mérések javasoltak. Az úgynevezett intenzív inzulinkezelésnél, labilis anyagcsere-állapot esetén (főként 1-es típusban) napi 6-7 mérés is szükséges lehet, hogy az értékeknek megfelelően módosítsák az inzulinadagját - mondta el dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa.

Mind a túl magas, mind a túl alacsony érték veszélyes - előbbi esetben hiperglikémia, míg utóbbinál hipoglikémia áll fenn. Hogy ezt elkerüljük, megfelelő dózisú inzulinra vagy gyógyszerre, valamint személyre szabott életmódprogramra van szükség. A hagyományos inzulinoknál az étkezések a készítménybeadás idejéhez kell, hogy alkalmazkodjanak, és általában napi hatszori étkezés szükséges. Analóg inzulinok esetén erre nincs szükség, mert a hosszú hatású bázisinzulinokkal a hatás egyenletes, kevésbé fenyegeti a betegeket a vércukorérték ingadozása. A gyors hatású inzulinanalógokat pedig közvetlenül étkezés előtt kell alkalmazni, és háromszori étkezés elegendő - magyarázza a szakember. Érdemes a megfelelő készítmény mellett ügyelni az életvitelre is, hiszen számos olyan tényező lehet, amely hullámzó vércukorértékeket eredményezhet.

Változások a fizikai aktivitásban

A cukorbetegség terápiájában nagy szerepe van a rendszeres mozgásnak, hiszen az izommunka csökkenti a vércukorértékeket, hatása pedig még az edzés befejezése után is hosszabb időn keresztül megmarad. Fontos, hogy a beteg próbálja ugyanolyan mennyiségű és intenzitású sportoláshoz, fizikai aktivitáshoz tartani magát, ugyanis a terápiát ehhez igazítják.

A rendszeres testmozgás csökkenti a vércukor szintjét

Inzulinkezelés esetén fontos, hogy ne az inzulinbeadást és az étkezést követően azonnal sportoljon, hanem inkább a következő inzulinadás és étkezés előtti időben. Szükséges lehet az is, hogy az inzulint kapó személy esetenként edzés előtt és után is több szénhidrátot fogyasszon. Ha a beteg a megszokottnál kevesebbet vagy többet mozog, akkor ez bizony a vércukorértékein is meglátszódhat. Ilyen esetekben fontos a gyakori vércukormérés, ettől függően pedig a gyógyszer vagy inzulinadag módosítása. Gondoskodni kell továbbá arról, hogy sportolásnál mindig legyen a betegnél szőlőcukor és keksz, hogy szükség esetén azonnal rendezni lehessen az esetleges hipoglikémiát. Minél gyorsabban rendezzük, annál kisebb a veszélye.

Nem mindegy, milyen alkoholt iszik

A cukorbetegek nagyon jól tudják, milyen fontos a megfelelően összeállított étrend követése, ám sokan bajban vannak az alkoholfogyasztással. Természetesen a cukorbetegeknek sem kell lemondaniuk az alkoholokról, ám nem mindegy, hogy mit isznak. A magas cukortartalmú italokat lehetőleg kerüljék (például a desszertbort, a likőröket), ám egy pohár száraz bor étkezés után megengedett. Tömény ital fogyasztása után azonnal egyen szénhidrátot, mert a cukorkiáramlást a májból az alkohol blokkolja, ami hipoglikémiához vezethet.

Stressz

Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa szerint a stressz nemcsak a pszichére, hanem az egész szervezet működésére komoly hatást gyakorol. Nem kivétel ez alól a szénhidrátanyagcsere sem. A stressz ugyanis mind az inzulinrezisztenciában, mind prediabéteszes állapotokban, illetve a cukorbetegségben is vércukor-emelkedést okozhat. Nem ritka, hogy a mindennapos munkahelyi stressz miatt a betegnek jobban ingadozik a vércukorértéke, emiatt pedig gyakori inzulinadag-módosításra van szükség - ennek mértékét azonban meg kell beszélnie a kezelőorvosával.