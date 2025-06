Nincs nyár gyümölcsök nélkül, de cukorbetegen vajon melyiket ehetem?

Tévhit, hogy a cukorbetegek nem ehetnek gyümölcsöket, ezek nélkül ugyanis sok rosttól, ásványi anyagtól és vitamintól fosztanák meg magukat. Az viszont tény, hogy nagyobb odafigyelést igényel, mint egészséges emberek esetében.

A gyümölcsevés a cukorbetegeknek sem tilos, de odafigyelés igényel. Fotó: Getty Images

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) napi 40 deka zöldség és gyümölcs elfogyasztását javasolja. A cukorbetegeknek ezt úgy el kell beosztaniuk, hogy inkább a zöldségek felé billenjen a mérleg nyelve, illetve hogy ne egyszerre fogyasszák el az ajánlott mennyiséget, hanem arányosan felosztva azt az egyes étkezések között. Szintén fontos, hogy a gyümölcsöket ne a reggeli és kora délelőtti órákra vagy késő estére, hanem inkább a nap többi részére időzítsék.

Cukorbetegként így edd a gyümölcsöket

Fogyaszd egészben vagy cikkekben, azaz pépesítés, turmixolás nélkül! Ezek a konyhai eljárások ugyanis emelik a , azaz pépesítés, turmixolás nélkül! Ezek a konyhai eljárások ugyanis emelik a glikémiás indexet , vagyis gyorsítják a szénhidrátok felszívódását, ami a vércukorszint kilengését okozza. Az Amerikai Diabétesz Társaság cukorbetegeknek leginkább a friss, a fagyasztott, vagy a cukormentes konzerv gyümölcsöket javasolja. Egy-egy étkezés alkalmával maximum két adag gyümölcsöt egyél! Egy adag egy maréknyi málnának, meggynek vagy egy ökölnyi méretű almának, narancsnak felel meg. Ettől függetlenül érdemes minden gyümölcsöt legalább egyszer lemérni, majd kiszámolni, hogy pontosan mekkora adag fogyasztható egy-egy étkezés alkalmával – foglalta össze Szarka Dorottya, a Cukorbetegközpont dietetikusa. Kerüld a cukrozott befőtteket, lekvárokat, aszalt gyümölcsöket, gyümölcspépeket és gyümölcsleveket! A gyümölcsöket próbáld meg egy kis zsírosabb növényi tejjel vagy olajos magvakkal együtt megenni, ez ugyanis lassíthat a felszívódáson. Jó, ha eszel melléjük némi lassan felszívódó szénhidrátot is, például néhány szem Korpovit kekszet.

Amiből bátran ehetsz

A bogyós gyümölcsök – alacsony glikémiás indexük miatt – nem okoznak jelentős vércukorszintingadozást, ráadásul rengeteg bennük az antioxidáns is.

Mértékkel belefér a diétába

A citrusfélék, és ha már nyár, akkor a görögdinnye mértékletes fogyasztása is megengedett. Sok bennük a rost, ami segít kiegyensúlyozni a vércukorszintet, emellett C-vitamintartalmuk is igen magas. Az almáról és a körtéről sem kell lemondani, ezek rost-tartalmuk révén az emésztőrendszer egészségét is támogatják. A nektarin, a szilva és az őszibarack is beilleszthető az étrendbe, fontos azonban, hogy nagyjából tisztában legyél azzal, mennyi szénhidrátot veszel ezekkel magadhoz. Ehhez itt találsz segítséget.

Amit viszont érdemes kerülni

Banánból, ananászból, szőlőből és mangóból csak heti egyszer, mértékkel egyél, az aszalt, kandírozott gyümölcsökkel pedig jobb, ha nem is próbálkozol.