Amit eddig nem tudott a fokhagymáról

A gyógyszerek rendszeres szedése és az orvos utasításainak betartása mellett is segíthetjük állapotunk javulását, íme néhány tipp, hogy mire figyeljünk.

Mivel sportolás sorána megnövekedett energiaigény miatt, kevesebb inzulinra van szüksége a szervezetnek. Egy amerikai egyetem kutatói szerint a legjobb, ha kombinált mozgást végzünk! Váltogassuk a csekély vagy közepes erőkifejtést igénylő aerob és az izzasztó, magasabb oxigénfelvétellel járó anaerob edzést. Hetente legalább háromszor sportoljunk , a lényeg, hogy minél több izomcsoportot alaposan átmozgassunk. Ha például sétálunk vagy kocogunk, mindig mozogjon a felsőtest is!Feszültség,a testnek a nagyfokú koncentráció miatt energiára van szüksége. Ilyenkor több cukrot használ fel, a vércukorszint megemelésében pedig a sresszhormonoknak is nevezett kortizolnak és az adrenalinnak van szerepe.

Vérukorszint-csökkentő ételek

A diabéteszeseknek minden nap meghatározott rutin szerint kell enniük, egyetlen étkezés sem maradhat ki. Az ideális étrendben a szénhidrátok 50, a fehérjék 30, a zsírok pedig 20 százalékban szerepelnek! Az egyes étkezések szénhidrátadagjai nem összevonhatók, érdemes törekednünk a magas glikémiás indexszel rendelkező, tehát lassan felszívódó szénhidrátok fogyasztására (teljes kiőrlésű lisztből készült pékáru, korpás keksz, barna rizs, zöldségfélék). Súlyosabb esetekben szükség lehet arra is, hogy minden az étkezések előtt és után is megmérjük vércukorszintünket.A belőle kivontcukorbeteg állatoknak adagolva közel olyan hatékonynak bizonyult, mint a gyógyszeres kezelés. Egy japán egyetem kutatói is alátámasztották, hogy a diabétesz mindkét típusa esetén csökkenthető a vércukorszint a fokhagyma egyik összetevője, az allixin segítségével. Az anyag ugyanis a glükóz-anyagcserében játszik szerepet.